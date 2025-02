Crysis 4 je v nedohlednu a špatná situace v Cryteku napovídá, že nikdy nevyjde

19. 2. 2025 10:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Crytek pozastavuje vývoj futuristické střílečky Crysis 4, která měla zároveň sloužit jako výkladní skříň enginu, na kterém běží například nedávné Kingdom Come: Deliverance 2. Firma je totiž ve finančních problémech, které vedly k propuštění zhruba 60 lidí, tedy asi 15 % zaměstnanců.

Zbývající vývojáři a vývojářky se přesouvají k pracím na CryEnginu a taky na PvPvE střílečce Hunt: Showdown 1896, která, jak firma přiznala, není ani přes svou popularitu natolik zisková, aby umožnila Cryteku fungovat ve stávajícím rozsahu.

Velkou ranou pro vývoj Crysis 4 byl taky odchod šéfa projektu Mattiase Engströma, který se ke Cryteku připojil v roce 2022, aby vedl vývoj pokračování slavné střílečky, jenže podle informací z profesní sítě LinkedIn se v listopadu vrátil do předchozího působiště v IO Interactive. Těžko říct, jestli už byl už v té době Crysis 4 u ledu a Engström opustil potápějící se loď, nebo naopak, výsledek je ale jasný: „Rozjede to Crysis 4?“ se ještě roky nikdo ptát nebude, jestli vůbec.

Otazník taky visí nad CryEnginem jako takovým. Kingdom Come: Deliverance 2 je jednou ze vzácných (a dost možná jednou z posledních) vysokoprofilových her, která na něm běží, navíc s výbornou optimalizací. S rostoucí popularitou Unreal Enginu a problémy, ve kterých se Crytek momentálně nachází, se nedá předpokládat, že by se na situaci mělo v brzké době cokoliv změnit. I ve Warhorse se ostatně připravují na přechod na jiný engine.

Jednou z možností, jak se z předsmrtného kolečka vymotat ven, by mohlo být odkoupení jinou společností. Například v roce 2021 se spekulovalo, že má na Crytek spadeno Tencent. Pokud se finanční situace studia nezlepší, mohlo by se takové řešení opět dostat do hry.