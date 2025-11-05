Tvůrci Boltgunu chystají pixelartové Warhammer Survivors

Warhammer směřuje ke všepohlcujícímu hobby, které bude brzy přítomné v jakékoliv podobě. Temnochmurný svět v konstantní válce má své knihy, seriály, modely a samozřejmě i spoustu her různých žánrů, které příští rok doplní Warhammer Survivors.
Než po zhlédnutí traileru výše zvoláte, že jde o zjevné kacířství a bezskrupulózní kopírování bizarního megahitu Vampire Survivors od Poncle, tak vás můžu uklidnit, že není třeba tasit rotomeč ani tavomet. Auroch Digital (tvůrci skvělého Boltgunu) s italským studiem spolupracují a dokonce Warhammer Survivors tvoří na jeho enginu.
O co půjde? O nic jiného, než klasický bullet heaven, akorát s postavami z univerza Warhammeru. Vaše postava automaticky útočí v pevně daných vzorcích, snažíte se zabít co nejvíc nepřátel, u toho levelovat, sbírat další zbraně, odemykat postavy a ideálně se občas od návykové zábavy odtrhnout udržovat základní životní potřeby.
Warhammer Survivors nabídne hned dvě univerza - to 40K a fantasy Age of Sigmar. To znamená, že z šampiónů bude na výběr například z Boltgunu známý ultramariňák Malum Caedo nebo stormcast Neave Blacktalon. Podle zvoleného univerza pak budete čistit galaxii třeba od tyranidů nebo skavenů.
I v nalezených zbraních poznáte ikonický bolter, sekery z Mortal Realms, ale i méně vážná pomrknutí jako lahvičku modelářského washe Citadel Nuln Oil. Warhammer Survivors se zkrátka nebudou brát příliš vážně a kromě tun zbraní, postav a úrovní k odemčení nabídnou i mystičtější tajemství.
Hra se chystá příští rok na PC. Nedivil bych se ale, kdyby se brzy nedostala na další, vhodnější platformy včetně mobilů. Kromě toho v Auroch Digital pracují na pokračování Warhammer 40,000: Boltgun 2, stejně jako si můžete zahrát bezplatnou psací hříčku Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance.