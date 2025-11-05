Tvůrci Boltgunu chystají pixelartové Warhammer Survivors
zdroj: Auroch Digital

Tvůrci Boltgunu chystají pixelartové Warhammer Survivors

PC

5. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Warhammer směřuje ke všepohlcujícímu hobby, které bude brzy přítomné v jakékoliv podobě. Temnochmurný svět v konstantní válce má své knihy, seriály, modely a samozřejmě i spoustu her různých žánrů, které příští rok doplní Warhammer Survivors.

Než po zhlédnutí traileru výše zvoláte, že jde o zjevné kacířství a bezskrupulózní kopírování bizarního megahitu Vampire Survivors od Poncle, tak vás můžu uklidnit, že není třeba tasit rotomeč ani tavomet. Auroch Digital (tvůrci skvělého Boltgunu) s italským studiem spolupracují a dokonce Warhammer Survivors tvoří na jeho enginu.

Warhammer 40,000: Boltgun 2
Novinky
Boltgun 2 slibuje nekompromisní potírání kacířů i hratelnou Adepta Sororitas

O co půjde? O nic jiného, než klasický bullet heaven, akorát s postavami z univerza Warhammeru. Vaše postava automaticky útočí v pevně daných vzorcích, snažíte se zabít co nejvíc nepřátel, u toho levelovat, sbírat další zbraně, odemykat postavy a ideálně se občas od návykové zábavy odtrhnout udržovat základní životní potřeby.

Warhammer Survivors nabídne hned dvě univerza - to 40K a fantasy Age of Sigmar. To znamená, že z šampiónů bude na výběr například z Boltgunu známý ultramariňák Malum Caedo nebo stormcast Neave Blacktalon. Podle zvoleného univerza pak budete čistit galaxii třeba od tyranidů nebo skavenů.

I v nalezených zbraních poznáte ikonický bolter, sekery z Mortal Realms, ale i méně vážná pomrknutí jako lahvičku modelářského washe Citadel Nuln Oil. Warhammer Survivors se zkrátka nebudou brát příliš vážně a kromě tun zbraní, postav a úrovní k odemčení nabídnou i mystičtější tajemství.

zdroj: Auroch Digital

Hra se chystá příští rok na PC. Nedivil bych se ale, kdyby se brzy nedostala na další, vhodnější platformy včetně mobilů. Kromě toho v Auroch Digital pracují na pokračování Warhammer 40,000: Boltgun 2, stejně jako si můžete zahrát bezplatnou psací hříčku Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
