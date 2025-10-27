Boltgun 2 slibuje nekompromisní potírání kacířů i hratelnou Adepta Sororitas

Auroch Digital příští rok znovu povolají do služby všechny věrné stoupence Císaře, aby se vydali do nekompromisní řeže pixelartové akce Warhammer 40,000: Boltgun 2. Pokračování je ambicióznější nejen s ohledem na různorodost nepřátel a zbraní, ale také slibuje větvenou kampaň podtrženou dvěma hratelnými postavami.
Vedle vesmírného mariňáka Maluma Caeda se postaví ještě Nyra Veyrath. Jde o stoupenku Sester bitvy, která ovládá kombinaci pistole a energetického meče doplněnou o plamenomet. A když je to zapotřebí, po bojišti se dokáže hbitě pohybovat i díky stylovým a účinným skluzům.
„Přísahejte věrnost imperiální víře a vrhněte se do boje jako Sestra bitvy Nyra Veyrath! Kamkoliv se vydá, zanechá za sebou doutnající popel a s rychlostí i přesností likviduje nepřátele Císaře,“ představuje ji oficiální popis.
Vzhledem k tomu, že Warhammer 40,000: Boltgun 2 vyjde až v průběhu příštího roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, je zapotřebí si čekání trochu zkrátit, k čemuž zase jednou slouží bezplatný spin-off Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance.
Krátký experimentální výlet do subžánru psacích her byl spíše „legráckou“, která se ale nakonec u fanoušků dočkala nebývalé popularity. Proto do ní nedávno vyšla nová aktualizace, která přidává tři nové úrovně, s nimiž se celkový počet rozšířil na šest. Společně s tím přidala 400 nových frází, aby se navýšila různorodost slov a zamezilo se zbytečnému opakování. Poslední novou radostí jsou časovaná textová pole, což hra používá hlavně pro sbírání zdraví.
Pokud jste v květnu oplakali malé množství obsahu, máte opětovný důvod k návratu, který určitě udělá radost podobně, jako v příštím roce temné RPG Dark Heresy, na němž pracují experti z Owlcat Games.