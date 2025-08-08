Autoři si posvítili na změny ve Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition se blíží mílovými kroky, takže si fanoušci brzy zahrají první díl kultovní strategické série s několika vylepšeními. Jejich seznam není malý, proto si vývojáři sedli, aby je během hraní blíže představili.
Vedoucí vývoje Philippe Boulle v novém videu prošel jednou z misí v kampani, během níž postupně představuje technické i herní novinky. Mezi nimi je podpora vyššího rozlišení, lepší stíny, propracovanější pathfinding a o trochu lepší balanc frakcí.
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition vás na Steamu a GOGu vyjde na 29,99 eur, ale pokud vlastníte předchozí výroční edici, máte nárok na 30% slevu. Do bojů se pustíte už 14. srpna.