Autoři si posvítili na změny ve Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition
zdroj: Relic Entertainment

PC

8. 8. 2025 16:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition se blíží mílovými kroky, takže si fanoušci brzy zahrají první díl kultovní strategické série s několika vylepšeními. Jejich seznam není malý, proto si vývojáři sedli, aby je během hraní blíže představili.

Vedoucí vývoje Philippe Boulle v novém videu prošel jednou z misí v kampani, během níž postupně představuje technické i herní novinky. Mezi nimi je podpora vyššího rozlišení, lepší stíny, propracovanější pathfinding a o trochu lepší balanc frakcí.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition vás na Steamu a GOGu vyjde na 29,99 eur, ale pokud vlastníte předchozí výroční edici, máte nárok na 30% slevu. Do bojů se pustíte už 14. srpna.

Smarty.cz
Tagy:
strategie fantasy warhammer
Zdroje:
Relic Entertainment
Hry:
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
