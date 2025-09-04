zdroj: Wargaming

Největší update v historii World of Tanks přináší odměny, novou úroveň tanků i příběhový režim

4. 9. 2025

World of Tanks po letech dostává update, který tvůrci z Wargamingu označují za největší v historii hry. Verze 2.0 mění prakticky všechno – od vizuálu hangáru až po samotné jádro hratelnosti. Hlavní tahák? Úplně nová, dosud neexistující úroveň tanků XI, která otevírá dveře k 16 čerstvým obrněncům s unikátními mechanismy a vlastním systémem postupu.

Novinky ale zdaleka nekončí u nových strojů. Studio kompletně přepracovalo více než 350 starších vozidel, aby zapadla i mezi supertěžké tanky a nebyly jen pojízdným kusem šrotu. Matchmaking má být rychlejší a férovější, hangár se změnil v detailní tankovou továrnu a rozhraní prošlo modernizací, aby konečně bylo přehledné i pro nováčky.

Do hry také dorazila dlouho vyžadovaná mapa Nordskar, inspirovaná Skandinávií, a poprvé i příběhová PvE operace Bod varu, kde si noví i stávající hráči vyzkouší trojici nových tanků XI. úrovně v kulisách čerstvého bojiště.

Vývojáři slibují intenzivnější zážitek z bitev. Zvuky byly znovu nahrány z reálných strojů, takže rachot motorů a údery dělostřelectva mají působit autentičtěji než kdy dřív.

Novinky
World of Tanks se otřásá, nová hra představí moderní tanky

Tak masivní aktualizace si říká o masivní odměny. Od 3. září až do poloviny října dostane každý, kdo se do World of Tanks přihlásí, dárky. Zkušení velitelé, kteří hráli ještě před 2.0, získají celý výzkumný strom od šesté po desátou úroveň a k tomu hromadu bonusů: 2500 zlatých, 15 000 obligací, deset milionů kreditů, dva měsíce prémiového účtu a další výhody.

Nováčci, kteří se do hry pustí až s aktualizací, si polepší dokonce o dva celé výzkumné stromy, tři prémiové tanky, šedesát dní prémiového účtu a šest milionů kreditů. Pokud už někdo vlastní všechna vozidla VI–X, čekají ho speciální exkluzivní odměny jako uznání za jeho oddanost.

World of Tanks výstřelem z kanónu otevírá úplně novou kapitolu. Pro veterány to znamená šanci osedlat tanky, o kterých se jim dřív ani nesnilo, a pro nováčky příležitost naskočit do hry s nebývalou výbavou hned od začátku. Jak to všechno dopadne v bitvě, ukáže až praxe, ale World of Tanks 2.0 působí jako zásadní restart hry, která se nechystá zpomalit ani po patnácti letech na scéně.

Nejnovější články