Nejdřív Zelda a Pokémoni, teď Animal Crossing. HoYoverse chystá simulátor života Petit Planet

Čínské studio HoYoverse, známé zejména svými hrami na principu gača jako Genshin Impact, Zenless Zone Zero nebo série Honkai, se poprvé pouští do žánru simulátorů života pod hlavičkou Petit Planet.

Hratelnost připomínající Animal Crossing nebo The Sims vám nabídne možnost pečovat o vlastní planetu a rozvíjet ji způsobem v údajně dříve neviděném měřítku. Petit Planet kombinuje klasické prvky oddechového žánru (alias cozy her) s vesmírným prostředím. Studio samotné Petit Planet popisuje jako za „kosmický simulátor života“.

zdroj: miHoYo

Těšit se můžete na pestrou škálu aktivit, od rybaření, vaření a pěstování plodin přes tvorbu a aranžování interiérů až po crafting a úpravu postav. Velkou roli mají sehrát také obyvatelé vaší planety a navazování vztahů, které ovlivňují jak příběh, tak herní mechanismy. Navíc budete moct podnikat vesmírné cesty, kdy se vydáte na průzkum v unikátním plavidle a objevovat nové recepty či vzácné tvory.

Pokémon Pokopia
Novinky
Pokémon Pokopia je relaxační spin-off ve stylu Animal Crossing. Z-A zase představí mega dimenze

Společenský a multiplayerový aspekt obstará galaktický bazaar, kde se budete setkávat s ostatními hráči a sdílet zážitky. Petit Planet tak evidentně bude stavět na zkušenostech HoYoverse v sektoru her jako služeb a přinese kombinaci pohodového života na vlastní planetě při dobrovolném propojení s ostatními hráči v galaxii.

Pro zájemce o první ochutnávku připravuje studio uzavřenou betu, nazvanou doslova Test útulnosti, která začne 7. listopadu a bude dostupná pro PC i iOS. Kdo se ještě nestihl zaregistrovat, může stále vyplnit krátký dotazník na oficiálních stránkách hry a zkusit se dostat mezi vyvolené.

Přesné datum vydání Petit Planet zatím oznámeno nebylo, nejde ale o jedinou hru, kterou HoYoverse momentálně chystá. Na letošním Gamescomu představil Honkai: Nexus Anima, sběratelský auto-battler vycházející z principů Pokémonů. Petit Planet se naproti tomu pokusí prorazit v žánru, kde je poslední dobou poměrně rušno – oddechové simulace života chystá Pocket Pair v Palworld: Palfarm, NetEase s Floatopií i Nintendo v Pokémon Pokopia, u kterého se navíc předpokládá, že brzy představí sériového nástupce New Horizons.

