Nečekaná kombinace! Ztracená kapitola z Kill Bill si odbude premiéru ve Fortnite

Fortnite dávno není jenom hrou, nýbrž virtuální sociální arénou, která je i dějištěm popkulturních událostí, jako je koncert Billie Eilish nebo Travise Scotta. Přesto nová spolupráce dokázala zase a znovu překvapit, protože se týká legendárního režiséra Quentina Tarantina.
Ten brzy do kin vyšle Kill Bill: The Whole Bloody Affair, čímž poslepuje oba dva filmové díly krvavé řeže do jednoho celku s několika úpravami. Zabijácká nevěsta ale nebude řádit jenom na plátnech, nýbrž i ve světě oblíbené videohry, kde si odbude premiéru The Lost Chapter: Yuki’s Revenge.
Půjde o krátkou animovanou povídku, s níž si režisér po letech splní sen a svůj příběh doplní o další díl mozaiky. S pomocí Unreal Enginu budete sledovat pomstychtivou Juki Jubari, která se chce pomstít za smrt své starší sestry Gogo. A věřte tomu, že tahle roztomile děsivá školačka na sadistickou stránku své sestry mnoho neztrácí.
„Vizionářský režisér Quentin Tarantino snil o kapitole ve filmu Kill Bill, která se nikdy nedostala na stříbrné plátno. Po více než 20 letech se Tarantino a Epic spojili, aby příběh oživili ve hře Fortnite. Snímek The Lost Chapter: Yuki's Revenge byl vytvořený s pomocí Unreal Enginu a modelů postav z Fortnite, přičemž v něm hraje Uma Thurman,“ dočtete se v oficiálním popise.
Chybějící kapitola si odbude premiéru 30. listopadu v 18:00 a najdete ji v sekci Discovery. Abyste si zajistili místa v první řadě, půjde se připojit 30 minut předem, kde se mimo jiné spojíte i s vašimi přáteli a jinými nadšenci.
Pokud kvůli tomu Fortnite stahovat nehodláte, od 5. prosince si snímek užijete i v kině jako součást limitovaného promítání zmíněného Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Z aktuálních programů to ovšem vypadá, že diváci v České republice mají smůlu.