Do Fortnite míří Billie Eilish. Dodává kredibilitu úniku s Metallicou a Piráty z Karibiku

Svět Fortnite dnes přivítá současnou popovou hvězdu Billie Eilish. Autorka hitů jako Bad Guy nebo Happier Than Ever bude headlinerkou příštího Fornite Festivalu, rytmického režimu inspirovaného Rock Bandem, a zároveň si budete moct pořídit její skin a další tematické kosmetické předměty.

Oficiální oznámení zároveň dodalo určitou váhu úniku z minulého týdne, který nastiňuje plánovaný obsah pro Fortnite do konce letošního roku. Figuruje v něm mimo jiné právě americká zpěvačka, stejně jako dříve oznámené a uniklé informace jako květnová akce ke Dni Star Wars. Kromě toho ale únik naznačuje také spolupráce zahrnující skiny a obsah spojený s Piráty z Karibiku, rapperem Snoop Doggem nebo s kapelou Metallica. Naznačuje také návrat mapy do stavu ze druhé kapitoly v jedné z nadcházejících sezón.

Jen čas ukáže, jestli měl informant s Eilish prostě štěstí, nebo se naplní i zbytek jeho předpovědí.

Recently an image started to float around on 4chan of potential content releasing in each of the core Fortnite modes throughout 2024, while I can't confirm it to be legit yet, it is interesting to see some well made renders here, and we would be able to… pic.twitter.com/TgXbAoWpTW