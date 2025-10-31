Fortnite představuje systém mazlíčků i Simpsonovi

Fortnite nadále funguje ve vlastní sféře úspěchu coby nefalšovaný hit s parádní podporou skrze události a aktualizace. Aby vám během vašich dobrodružství nebylo smutno, vývojářský tým teď přidává systém mazlíčků.
Roztomilé potvůrky vás doprovodí v battle royale, LEGO odnoži i dalších oficiálně posvěcených zážitcích. Když je na bojiště vezmete, budou reagovat na svět kolem vás a vyvolávat tím (snad) čirou radost. Navíc si každého mazlíčka můžete přizpůsobit, tedy ho nejen pojmenovat, ale také vizuálně upravit, mimo jiné díky doplňkům, které pořídíte za body společného trávení času.
První mazlík jménem Peels do hry zamíří s novým battle passem hned 1. listopadu. Další trojice se v herním obchodě objeví 7. listopadu. Konkrétně jde o Bonesyho, Spikea a Lil’ Raptora. O něco později si na své přijdou i milovníci a milovnice koček.
Navíc se hodí připomenout, že sezóna startující v listopadu kromě zvířecích parťáků přinese i legendární rodinku Simpsonových. Vydáte se na mapu Springfieldu, užijete si zajímavé události a přirozeně získáte několik skinů hlavních i vedlejších postav.