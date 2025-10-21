Mobilní The Sims skončí bez možnosti vrácení peněz
21. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Po sedmi letech provozu The Sims Mobile píská definitivní konec. Electronic Arts oznámilo, že servery hry budou vypnuty 20. ledna 2026, a tentokrát bez možnosti vrácení peněz za nevyužitou měnu. Protože neobsahuje offline režim, nebude po tomto datu vůbec možné ji spustit.

„Komunita The Sims Mobile byla plná kreativity, laskavosti a fantazie. Ohromili jste nás svými příběhy, stavbami a Simíky. Jsme hrdí, že jsme s vámi mohli tuhle cestu sdílet,“ uvedl vývojářský tým v oficiálním prohlášení. Až do ledna proběhne v The Sims Mobile několik speciálních akcí, které mají rozloučení doprovodit.

Současně s oznámením vyšla i poslední aktualizace hry, která od 20. října zablokovala všechny mikrotransakce. Hráči a hráčky si už tedy nemohou kupovat žádné balíčky za skutečné peníze. Stávající zásoby SimCash, Simoleonů nebo lístků lze využívat až do vypnutí serverů, poté však propadnou bez nároku na vrácení peněz.

Aktualizace navíc přidala „neomezenou energii“, která hráčům umožní snadněji postupovat v posledních měsících hry. Titul byl také odstraněn z obchodů s mobilními hrami, ale ti, kdo jej už mají nainstalovaný, budou moci hrát až do ledna. Na 6. ledna 2026 EA chystá ještě jedno gesto na rozloučenou – všem hráčům odemkne kompletní obsah režimů Build Mode a Create A Sim, aby si mohli naposledy postavit vysněný dům a vytvořit ideálního Simíka.

Společnost důvod ukončení projektu neuvedla. V minulosti však EA pravidelně vypínala servery starších titulů, u nichž se provoz už nevyplácel. Oznámení přichází krátce poté, co firma potvrdila prodej samotné EA investorům v čele se saúdským fondem PIF. Zatímco The Sims Mobile mizí ze scény, vývojáři dál podporují The Sims 4 novým obsahem. EA ovšem dává najevo, že vzhledem k množství vydaných DLC momentálně nemá v plánu tvořit The Sims 5.

