Simulátor života Paralives chystá předběžný přístup. Indie alternativa k The Sims dorazí před Vánoci

10. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Fanynky a fanoušci simulací života se konečně dočkali: Dlouho očekávaná nezávislá záležitost Paralives v letošním roce zahájí svůj předběžný přístup. Vývojář Alex Massé a jeho tým oznámili, že jejich alternativa k populárním Simíkům bude na Steamu k dispozici od 8. prosince 2025. Doprovodný trailer ukázal nejen kreativní možnosti stavění, ale i pohled na každodenní aktivity ve světě místních postaviček, Parafolks.

„Jsme nadšení, že se s vámi o hru konečně můžeme podělit, a těšíme se na veškerou zpětnou vazbu, která nám pomůže ji dále vylepšovat,“ uvedl vývojářský tým na sociálních sítích. Důvodů k nadšení je přitom hned několik, Paralives slibují singleplayerový zážitek, ve kterém od začátku nemají chybět psi, kočky, koně, auta, kola ani lodě. Ano, dokonce i hausbóty.

Od chvíle, kdy byl projekt před několika lety poprvé oznámen, si získal srdce tisíců hráčů a hráček přístupem, který kontrastuje s velkými korporátními tituly, tedy jmenovitě The Sims.

Paralives nejenže nebudou vyžadovat připojení k internetu, ale podle vývojářů hlavně nepočítají s žádnými placenými DLC. „Jsme malý tým bez investorů, které bychom museli uspokojovat,“ uvedli. „Věříme, že příjmy z prodeje samotné hry nám umožní nejen vývoj financovat, ale také dlouhodobě přinášet bezplatné aktualizace.“

zdroj: Alex Massé

Jedním dechem upozorňují, že se start předběžného přístupu patrně neobejde bez chyb a některé funkce v něm budou zatím chybět. Přesto vývojáři slibují, že ať už vás v simulátorech života baví spíše tvorba postav, stavba domů, nebo vyprávění příběhů, přijdete si od začátku na své. Základní prvky živého režimu mají být plně funkční a nabídnou bohatý prostor pro kreativitu a experimentování s životy vašich virtuálních svěřenců.

Paralives se tak staví po bok dalších her, které se snaží konkurovat dlouholeté stálici v podobě The Sims, jako například InZoi, které letos v březnu lámalo svým předběžným přístupem rekordy vydavatelství Krafton. Ne všechny projekty tohoto typu ale uspěly, Life by You loni Paradox zrušil a s ním i celé studio Paradox Tectonic.

Paralives však vypadají, že si zvládnou vyšlapat svou vlastní cestou. Díky důrazu na komunitu a transparentnost by se mohli stát nejen alternativou, ale klidně i plnohodnotnou konkurencí na poli simulátorů života.