Místo předběžného přístupu konec. Simulátor života Life by You se ruší

18. 6. 2024 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Paradox Interactive před rokem představila simulátor života Life by You, který se měl stát hlavní konkurencí dlouhodobě populární série The Sims. Z ambiciózního titulu studia Paradox Tectonic, jemuž šéfuje Rod Humble (dřívější šéf vývoje The Sims, posléze Second Life), ale nakonec nebude nic. Po několika odkladech se bez náhrady ruší, původně měl přitom svůj předběžný přístup začít už loni v září.

Ještě loni v létě tvůrci předběžný přístup odložili na 5. března letošního roku, v únoru ale došlo k dalšímu odkladu na 4. června, tentokrát s příslibem, že jde o definitivní termín a k žádnému odkladu už nedojde. I tenhle slib ale porušili a na konci května přišel další odklad. Tentokrát doopravdy poslední – Life by You totiž do předběžného přístupu nezamíří nikdy. Spolu s tím končí i samotné studio Paradox Tectonic, které fungovalo od roku 2019 a zaměstnávalo 24 lidí.

zdroj: Paradox Interactive

„Life by You bylo bohužel zrušeno. Omlouváme se a děkujeme naší věrné komunitě,“ píší vývojáři na sociálních sítích. Na blogu hry pak zástupce generálního ředitele, Mattias Lilja, vysvětluje, proč vydavatelství nakonec přistoupilo k obtížnému rozhodnutí několik let vyvíjenou hru vyhodit úplně do koše.

Life by You has regrettably been canceled. Find a full statement here. Our apologies and gratitude to our loyal community.https://t.co/6OxU8t0YRP — Paradox Interactive (@PdxInteractive) June 17, 2024

„Na Life by You jsme pracovali dlouho a byli jsme nadšení z příslibu a potenciálu, který hra měla. Vždycky jsme doufali, že se zvládneme nějak zapsat do žánru, který byl pro nás vzrušující a nový. Proto jsme se rozhodli ji dvakrát odložit, dát studiu a hře šanci, aby realizovali potenciál, který jsme v nich viděli. Během každého odkladu jsme viděli obrovská zlepšení, ale zpětný pohledem nás vedl k tomu, že jsme se soustředili na detaily, ne na celek,“ vysvětluje Lilja.

Po posledním odkladu se prý hra ocitla ve slepé uličce, kdy by další vývoj byl patrně velmi dlouhý a s nejistým výsledkem. Stále postrádala některé klíčové prvky, ačkoliv podle Liljy šlo o slibný projekt, který vykazoval jisté kvality. Podle něj bohužel není jisté, že k podobné situaci nedojde znovu u nějaké budoucí hry od Paradoxu.

„Je těžké vytvořit dobrou hru, samozřejmě budeme dělat chyby, které budou zpětně velmi očividné, ale rozhodně by neměly být až takto obrovské. Musíme se dlouze a přísně zamyslet nad tím, jak jsme se dostali do tohoto bodu a co musíme změnit, abychom se zlepšili,“ přiznává zástupce šéfa Paradox Interactive. Konec Life by You totiž není prvním výrazným neúspěchem, ke kterému ve švédském vydavatelství nedávno došlo.

Budovatelská strategie Cities: Skylines 2 vyšla loni na podzim výrazně neoptimalizovaná a nedodělaná, tahová strategie The Lamplighters League zase představovala totální komerční propadák. Paradox se nedávno také rozkmotřil s vývojáři Prison Architect 2 a v jakém vývojovém pekle si pobylo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, asi není radno ani zmiňovat.

Life by You slibovalo tradiční šablonu simulátoru života rozšířit o konverzace ve skutečných jazycích, které hra měla generovat na základě toho, co se v ní děje. Na dialogovou složku a tvorbu vlastních příběhů autoři hodně sázeli, ani to ale nestačilo k tomu, aby se jim z ní povedla vykřesat dobrá hra.

Fanynkám a fanouškům simulací života tak momentálně nezbývá, než zůstat u víc jak dekádu starých The Sims 4 a těšit se na vyvíjený pátý díl, případně vyhlížet nezávislý projekt Paralives, který by měl do předběžného přístupu zamířit příští rok. Snad ho nepotká podobný osud jako Life by You. Podobně ambiciózně vypadá také projekt inZOI, který loni představilo vydavatelství Krafton.