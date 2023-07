Předběžný přístup simulátoru života Life by You se odkládá

27. 7. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo chtěl zjistit, zda se Simíci mají začít třást, až se za dva týdny do vod předběžného přístupu vydá chystaný simulátor života Life by You od studia Paradox Tectonic, se může zase uklidnit, pohodlně se usadit a hodit nohy na stůl. Early access se totiž odkládá a čekání nebude krátké: Místo plánovaného letošního srpna se brány předběžného přístupu otevřou až 5. března 2024.

Life by You je velmi ambiciózní projekt, který hodlá lidské bytí simulovat na komplexní úrovni a umožní vám ovládat všechny postavy v celém městě, což vás nechá prožít nejen osobní příběhy, ale i formování a koexistenci v rámci celé komunity. A město si navíc budete moci sami vytvořit či alespoň dle gusta upravit.

Vývoji hry ostatně šéfuje Rod Humble, bývalý vedoucí značky The Sims a také bývalý šéf Linden Labs, tvůrců Second Life, který tedy má s žánrem štědrou porci zkušeností.

Z pohledu množství ambicí tak vlastně není moc překvapivé, že vývoj trvá déle, než tvůrci původně doufali. Z vyjádření, kterým Humble doprovodil zprávu o odkladu, navíc vyplývá, že se v Paradox Tectonic rozhodli vzít si k srdci zpětnou vazbu od komunity a podstatnou část odkladu hodlají využít k zapracování změn na základě hráčských reakcí.

Humble slibuje, že až se předběžný přístup nakonec otevře, můžeme se těšit na vylepšenou vizuální stránku s přepracovanými animacemi, lepším nasvícením a kvalitnějšími modely postav i prostředí. Změn dozná i hratelnost, která by měla být „o něco robustnější“ (těžko říct, co přesně si pod tím představit), a tvůrci také plánují prakticky od základů přestavět uživatelské rozhraní. O koncept nového interfacu se chtějí podělit už tento týden.

Mimo to budou též pracovat na kvalitnějších nástrojích pro tvorbu modifikací a leštit technický stav. A aby to zájemcům nebylo až tak líto, do hry přibude ještě balík nábytku a dekorací s tematikou nočních klubů, abyste si mohli doma rozpoutat pořádně divokou párty.

Půlroční čekání na early access Life by You si můžete ukrátit třeba sledováním vývojářských deníčků, které co týden vycházejí na oficiálním kanálu hry na YouTube. Tvůrci v tom slibují pokračovat a i nadále pravidelně informovat o novinkách, střípcích z vývoje i o tom, jak jde práce od ruky.