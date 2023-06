Noví The Sims ukazují koncepty animací i provázané sousedství

29. 6. 2023 8:57 | Novinky | autor: Jan Slavík

YouTube kanál The Sims včera přišel s druhým dílem pořadu Behind the Sims, v němž se převážně věnoval chystané ekvestrické expanzi, které vás nechá opečovávat ranč a starat se o koně. Ke konci vysílání ale přišlo i na chystaný Project Rene, kterému komunita s jistou familiárností neřekne jinak než The Sims 5.

Už loni v říjnu jsme se dozvěděli, že simíkům pro novou generaci hodlají tvůrci přistoupit s větším citem pro detail, což předvedli na široké škále možností, jak si přizpůsobit postel. Nyní naznačili, že podobnou péči hodlají věnovat i dalším prvkům v chystané hře.

Jako první se krátce ukázala práce s nasvícením místnosti, které by mělo být proměnlivé, dynamické a schopné i do jisté míry odrážet náladu či rozpoložení jejích samotných obyvatel. Je to součást širší vývojářské filozofie: V novém titulu chtějí minimalizovat rušivé, scénu zakrývající prvky uživatelského rozhraní – například bubliny, které ukazují, na co simík zrovna myslí. Místo toho mají v úmyslu podobné informace předávat vizuální komunikací, drobnými náznaky a hlavně řečí těla.

Nálada v místnosti by, jinak řečeno, měla vyplynout, když se na místnost prostě jenom podíváte. Zvláštní pozornost proto vývojáři věnují animacím, které by měly být schopné reflektovat mentální stav simíků, aniž by vám nějaký ukazatel musel říct, že se váš svěřenec zrovna cítí prachmizerně. Bude to jednoduše vidět.

Závěrem byla k zhlédnutí i drobná ukázka prostředí – vypadá to, že odděleným obytným a obchodním čtvrtím odzvonilo a domy i podniky se tentokrát potkají v jednom organickém celku. Díky tomu budou moci existovat i propracovanější rutiny obyvatel, které by mohly skýtat celou řadu nových druhů interakcí, jakých předchozí díly nebyly schopné.

Žádné informace ohledně data vydání však nepříliš překvapivě nepadly. Hra je už od pohledu stále v rané fázi vývoje a na hotový produkt si tak bezpochyby ještě pár let počkáme. Na celé vysílání se v případě zájmu můžete podívat zde: