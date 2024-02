The Sims si na konkurenta počkají, simulátor života Life by You se opozdí

7. 2. 2024 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na to, jak obrovským fenoménem se značka The Sims v uplynulých dvou dekádách stala, je s velkým podivem, že se nikdy nedočkala žádné kompetentní a trvanlivé konkurence. Změnit to chce projekt Life by You, vznikající pod hlavičkou Paradoxu, o němž víme od jara loňského roku. Čekání ale bude delší než autoři zamýšleli.

Start předběžného přístupu se totiž měl původně uskutečnit už za měsíc, konkrétně 5. března, vývojáři ale nestíhají a potřebují celé tři měsíce k dobru. Do hry se tedy podíváme nejdříve 5. června letošního roku.

Čas navíc má tým obligátně využít v vylepšení grafiky, úpravě hratelnosti a vyladění chyb, aby byl start předběžného přístupu co nejhladší. Life by You míří na Steam i Epic Game Store a původní předobjednávkové bonusy budou po oznámení zpoždění nakonec dostupné pro všechny, kteří si hru zakoupí před vydáním zcela hotové verze.

Hra má nabídnout otevřený svět s řadou cestovních prostředků, vývojáři se ale především chlubí velkou modifikovatelností, díky níž si tvůrci budou moci do hry vyrábět nové předměty a další prvky. Jádrem hry bude samozřejmě péče o vaše lidské svěřence a budování jejich obydlí.

zdroj: Paradox Interactive