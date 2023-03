Life by You chce s The Sims soupeřit modifikacemi i masivní mírou upravitelnosti světa

21. 3. 2023 12:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Relativně nové studio Paradox Tectonic včera podrobněji představilo svůj simulátor života Life by You. Projekt poprvé odhalilo začátkem března na akci Paradox Annoucement Show 2023, jeho vývoj vede bývalý šéf značky The Sims Rod Humble, který má s žánrem víc než 20 let zkušeností.

Stejně jako v případě The Sims si i v Life by You hráči a hráčky budou moct v komplexním editoru vytvořit avatary podle svých představ a vydat se s nimi do otevřeného světa, kde budou zcela chybět nahrávací obrazovky. Půjde volně prozkoumávat a můžete se v něm oddávat nakupování, seznamování i budování virtuální kariéry.

Důležitým aspektem celého zážitku má být možnost ovládat veškeré postavy ve městě. Budete tak moct prožívat nejen osobní příběhy, ale formovat i celou místní komunitu. Avataři ve hře navíc nebudou „žvatlat“ fiktivním jazykem, ale reálným. Což by ve spojitosti s možností přímého ovládání postav z pohledu třetí osoby mělo lépe zachytit emoce i strasti vašich svěřenců.

Velkým lákadlem bude jistě kompletní upravitelnost světa. Díky ní si podle svého vkusu vytvoříte nejen vlastní domov nebo celé město, ale také budete moct navrhovat jednotlivé konverzace, předměty, zaměstnání či události. K dispozici budete mít obsáhlé editační i tvůrčí nástroje. Zahrajete si tak vlastně na boha, který na svém písečku bude řídit osudy vytvořené komunity.

A když už je řeč o komunitě, nebude chybět ani podpora pokročilejších uživatelských modifikací. Což zní jako skvělá věc, která by navíc mohla do jisté míry zamezit tvorbě armády dodatečných DLC, které do her od Paradoxu zpravidla vycházejí jak na běžícím pásu.

Plnotučná ukázka pak ukázala mnoho záběrů přímo z hraní. Sice neuchvátí svým vizuálem, ale vynahradit by to měly právě rozsáhlé dostupné možnosti. Jestli tomu tak skutečně bude, zjistíme už 12. září. V tento den hra dorazí do předběžného přístupu na PC.

„Life by You rozvíjí žánr simulace života moderním stylem, konverzací v reálném jazyce a bezprecedentní volností. Rozsáhlé nástroje pro přizpůsobení hry umožňují bezkonkurenční možnosti vyprávěné příběhů a nemůžu se dočkat, až uvidím, s jakými výtvory hráči přijdou, jakmile se letos v létě ponoří do předběžného přístupu,“ prohlásil šéf studia Rod Humble.

zdroj: Paradox Interactive

Jestli chcete být ve hře mezi prvními, už nyní je možné titul na Epicu předobjednat. Titul vás tam vyjde na 860 korun. Jako bonus za něj ale dostanete hned několik kosmetických balíčků i přístup k privátnímu serveru na Discordu. Na Steamu tato možnost zatím není, ale minimálně si Life by You můžete přidat do svého seznamu přání. Po spuštění vás tam hra vyjde na 39,99 eur.