Všechna oznámení z Paradox Announcement Show 2023

Během včerejšího podvečera se uskutečnila akce Paradox Announcement Show 2023, během které známé vydavatelství oznámilo chystané plány do budoucna. Došlo na oznámení několika nových her a rozšíření k těm již existujícím. Očekávané Cities: Skylines II a expanze Tours & Tournaments pro Crusader Kings III se dočkaly svého samostatného článku. Co ale zbytek?

Začneme nově oznámenými hrami. The Lamplighters League je dílem studia Harebrained Schemes, které má na svědomí videoherní BattleTech a prsty má také v sérii Shadowrun. Novinka je taktickou tahovou strategií, která zaujme především svojí pulpovou stylizací a zasazením do alternativního roku 1933.

Hráči budou ovládat skupinu hrdinů s unikátními schopnostmi i osobností, které provedou dobrodružstvím plným intrik a různorodých lokací. Kromě taktických střetů také dojde na morální volby, které ovlivní osud celého světa.

The Lamplighters League vyjde někdy během tohoto roku na PC a Xbox Series X/S.

Svého zastoupení se dočkala také filiálka Paradox Arc, ze které byly oznámeny rovnou dvě hry. První z nich pochází od studia Game River a odehrává se na vzdálené nově kolonizované planetě. Na ní probíhají obří bitvy mechů a strojů, jejichž součástí se stanete i vy.

Čekají vás automatické zápasy proti jiným hráčům (ve stylu auto-battleru/auto chess), v nichž své jednotky strategicky umístíte na bojiště a následně sledujete, jak se do sebe obě strany pustí. Jednotky půjde upravovat i vylepšovat.

Do těchto potyček se lze pustit v předběžném přístupu už 11. května.

Druhým nově oznámeným projektem Paradox Arc je už druhé plnohodnotné pokračování oblíbené série Knights of Pen and Paper, která se z mobilů postupně přenáší i na PC. Třetí díl chce přinést ten zatím nejlepší a největší zážitek ve fantasy světě plném popkulturních odkazů. Opět v duchu tahového RPG a za doprovodu retro stylizace, atmosférou zase připomínající sezení u „dračáku“.

Hra vychází už dnes, tedy 7. března.

Na akci se se svým debutem představilo také studio Paradox Tectonic. Jmenuje se Life by You a jde o simulátor života, který bude konkurovat sérii The Sims. K tomu ostatně odkazuje i skutečnost, že tým vede Rod Humble, který pracoval právě jako šéf této slavné značky.

Z představených materiálů to zatím působí, že se Life by You bude brát trochu vážněji. Jestli to bude zábava, to se teprve uvidí. První indicie k zodpovězení této otázky dostaneme už 20. března v 17:00, kdy hra bude podrobněji představena.

To by bylo k novým hrám vše, tudíž přicházejí na řadu rozšíření. Prvním z nich je expanze Domination do grand strategie Europa Universalis IV. Přinese novou zásobu misí pro Osmanskou říši, Čínu, Japonsko, Rusko, Španělsko, Francii a Velkou Británii. Změn doznají i menší národy. Také přibudou nové vojenské jednotky, nová hudba a desítky dalších historických událostí. Den vydání prozatím specifikován nebyl.

Z historie rovnou do budoucnosti. Jestli jste se pustili do přežívání na post-apokalyptické Zemi v Surviving the Aftermath, nové DLC s názvem Rebirth přinese slušnou porci novinek. Jednou z největších je možnost teraformace prostředí, s jejíž pomocí můžete zúrodnit různé kouty mapy. Pozor si přitom musíte dávat na novou infekci, kvůli které se místní fauna stává agresivnější a nebezpečnější. Jestli však tuto infekci důkladně prozkoumáte, otevřou se vám nové budovy, zdroje i možnosti vylepšení.

Rozšíření vychází již 16. března.

Hráče deckbuildingového RPG Across the Obelisk jistě potěší oznámení vůbec první pořádné expanze The Wolf Wars. Ta do základu přidá nový příběhový obsah, v jehož rámci odemknete novou oblast, postavu, peta a další skiny.

Společně s rozšířením dorazí i bezplatná aktualizace, která přidá nové podzóny. The Wolf Wars vychází 30. března.

A na závěr pár novinek z galaxie. Tvůrci strategie Stellaris připomněli dvě zprávy. Nejdříve představili datum vydání rozšíření Overlord pro konzole, k čemuž dojde 8. března.

Druhou zprávou je blížící se vydání expanze First Contact na počítače. K tomu dojde 14. března a vyhlížet lze nové mechanismy, další systémy, ale také příběhy zaměřené na civilizace, které ještě neobjevily možnost meziplanetárního cestování.

