Konkurent The Sims se zase odkládá. Life by You potřebuje delší vývoj

21. 5. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Simulátor života Life by You, který má být přímým konkurentem veleúspěšné značce The Sims, se opět odkládá. Jde už o třetí změnu data vydání od oznámení. Nejprve se spuštění předběžného přístupu posunulo o půl roku, aby následně schytalo odklad o další tři měsíce. Early access očekávané hry měl začít začátkem června. Ale všichni, kteří se těšili, až si založí své virtuální rodinky a postaví domy snů, si opět musí nechat zajít chuť: Life by You se zase odkládá, tentokrát bez konkrétního data.

„Po obtížném přehodnocování musíme s lítostí oznámit stažení data vydání předběžného přístupu, které bylo dříve stanovené na 4. června. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale věříme, že potřebujeme více času na vývoj. Přestože bychom rádi oznámili náhradní termín, věříme, že bude nyní lepší vše pečlivě naplánovat, než nastavovat očekávání, která bychom nesplnili,“ říká v oznámení zástupce CEO Paradoxu, Mattias Lilja.

zdroj: Paradox Interactive

Paradox tak letos inkasuje další ránu. Nedávno se rozloučil s vývojáři dvakrát odloženého tycoonu Prison Architect 2, který teď dokončuje jiné studio. Nezapomínejme na obtížný vývoj Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 či na propadák The Lamplighters's League.

Je nutné připomenout i katastrofální technický stav, v jakém vyšly Cities: Skylines II, které byly natolik rozbité, že vývojáři pozastavili veškerou práci na plánovaných DLC a čas věnují dolaďování hry a přidávání prvků, které při vydání zjevně chyběly.