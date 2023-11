inZOI je nová konkurence pro The Sims od tvůrců PUBG a vypadá parádně

21. 11. 2023 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Než vyjde The Sims 5, bude to asi ještě nějakou chvíli trvat. Možná ale na rozdíl od svých předchůdců tentokrát nezvítězí bez boje, protože se chystá několik dalších konkurenčních projektů, v nichž půjde ukojit božské choutky. Paradox třeba připravuje Life By You, zatímco jihokorejský Krafton v minulém týdnu představil projekt jménem inZOI.

Chystaný titul od společnosti známé především díky populární battle royale PUBG se poprvé pořádně ukázal na akci G-STAR 2023 ve městě Pusan, kde si ho návštěvníci mohli vyzkoušet i na vlastní kůži. Pro lidi z Evropy se samozřejmě jedná o pěknou dálku, proto si musíme vystačit s objemným videem, které zachycuje přes šest minut záběrů z rozpracované verze hry. Podívat se můžete výše.

V traileru jsou k vidění v podstatě všechny klíčové aspekty hry. Včetně základní premisy – stanete se stážistou společnosti, jež má za úkol kontrolovat životy místních postav a šéfuje jí kočka. Rovněž se ukáže docela robustní editor postavy, v němž si vytvoříte avatara přesně podle vašich představ. Následně se vydáte do víru velkoměsta, kde sledujete vysněnou kariérní dráhu, případně se družíte s ostatními, abyste si našli přítelkyni či přítele svých snů.

Samozřejmě se ale nezapomíná ani na bydlení – svůj vysněný dům si vytvoříte zcela od základů. Stejně tak půjde přetvořit celé město v „režisérském“ režimu, který umožňuje měnit počasí, podobu světa či plány a aktivity jednotlivých postav v reálném čase. To vše v hyperrealistické grafice Unreal Enginu 5, která pravděpodobně zatopí nejednomu stroji.

Přesné datum uvedení ani platformy studio zatím neprozradilo. Proto si zatím musíte vystačit s všeobecnou zmínkou roku 2024.