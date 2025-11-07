Marvel 1943: Rise of Hydra se odkládá. Tým kolem Amy Hennig potřebuje víc času

Dobře, to už by stačilo! Po včerejším odkladu GTA VI přichází další rána, tentokrát z komikosvého světa. Studio Skydance Games oznámilo, že i jejich chystaná akční adventura Marvel 1943: Rise of Hydra dorazí později, než se původně plánovalo.
Na vývoji pracuje tým ve Skydance pod vedením Amy Hennig, známé díky sérii Uncharted. Zatímco na jaře se ještě počítalo s letošním vydáním, později se termín chystané herní marvelovky posunul na začátek roku 2026. Ani to už ale neplatí, studio oznámilo další odklad na zatím neurčené datum. Pokud by hra vyšla až na podzim, pravděpodobně navíc narazí na silnou konkurenci s nabroušeným Wolverinem (odložené GTA 6 raději ani nezmiňuji).
Important update regarding MARVEL 1943: Rise of Hydra. pic.twitter.com/y3WRSjVmds— Skydance Games (@SkydanceGames) November 6, 2025
„Ve Skydance Games je naším cílem doručit nezapomenutelnou a prémiovou hru, která bude ctít postavy a svět, s nímž pracujeme. Marvel 1943: Rise of Hydra je ambiciózní projekt a my chceme zajistit, aby nabízel úroveň kvality, kterou náš tým, hráči a fanoušci očekávají. Abychom mohli dosáhnout naší vize, rozhodli jsme se okno vydání pro Marvel 1943: Rise of Hydra posunout za hranici začátku příštího roku,“ uvádí studio v oznámení.
O projektu se píše už od roku 2022, na plnohodnotné odhalení si ale fanoušci museli počkat do toho minulého. Studio jim slibuje druhoválečnou akci soustředěnou na Kapitána Ameriku a Azzuriho, který v tomto období nosil oblek Black Panthera. Pomáhat jim bude voják Gabriel Jones z Howling Commandos a wakandská špiónka Nanali. Všechny čtyři postavy budou plně hratelné a zkusí spolupracovat, aby zabránily nekalým plánům organizace Hydra.
Vzhledem k tomu, že projekt vede Amy Hennig, očekávají fanoušci silný příběh a precizní režii s filmovými prvky. Odklad na pozdější období navíc může hře pomoct i z marketingové hlediska, na konec příštího roku se totiž chystá premiéra Avengers: Doomsday, od kterého si Disney slibuje znovuobnovení komiksové mánie. Nakonec je ale důležité, aby šlo o dobrou hru. A pokud k tomu odklad pomůže, jistě se nikdo zlobit nebude.