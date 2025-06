Pád Embraceru: Tisíce propuštěných a konec šéfa má do března zahojit 76 her

20. 6. 2025 10:10 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Švédská skupina Embracer si stále prochází turbulentním obdobím, kdy raketový růst vystřídala velká restrukturalizace s několika vlnami propouštění i nedávným rozdělením na tři samostatné společnosti v čele s hlavní herní divizí Fellowship Entertainment.

Výroční zprávu shrnující uplynulý fiskální rok „zdobí“ smutná statistika hovořící o 1 857 zaměstnancích, kteří z firmy byli většinově propuštěni kvůli zmíněné restrukturalizaci. Abychom však byli fér, je třeba připomenout, že některé odchody byly spojené i s osamostatněním a prodejem studií, jako je Saber Interactive nebo Gearbox.

Podíváme-li se na konkrétní odvětví, dá se ze zprávy vyčíst, že počet zaměstnanců v segmentu her pro PC a konzole (tedy například mimo Asmodee, které se zaměřuje na deskové hry) spadl ze 6 404 na 4 918. Za uplynulý rok se tak vývojářské řady zmenšily téměř o čtvrtinu, počet studií pod křídly Embraceru se snížil ze 73 na 62.

Mezitím větev mobilních her se zúžila z 1 081 zaměstnanců na 743, zatímco nejlépe dopadla divize zábavy a služeb, která propustila jen 33 lidí ze 771. Celková čísla nicméně hovoří o tom, že za poslední dva roky z firmy zmizelo přes 3 200 pracovních míst.

Z nedávných zpráv rovněž víme, že ze své pozice odstupuje i dlouholetý generální ředitel Lars Wingefors, který bude od 1. srpna vykonávat roli výkonného předsedy představenstva. V roli CEO ho vystřídá Phil Rogers, tedy současný zástupce ředitele skupiny a výkonný ředitel Square Enix pro Evropu a Ameriku.

Přes všechny tyto změny a škrty chce Embracer od dubna 2025 do března 2026 vydat 76 videoher. Mezi nimi máme najít jak velké AAA tituly, tak i menší hříčky, které pocházejí především z dílky Coffee Stain Group. Mezi dosud ohlášenými projekty by do konce března měl stihnout vyjít třeba Marvel 1943: Rise of Hydra, Killing Floor 3 či Gothic 1 Remake.

V plánech vydavatelství pak přirozeně figuruje i české Kingdom Come: Deliverance 2, které se ve výroční zprávě dočkalo speciální zmínky. Středověké RPG překonalo očekávání studia v oblasti kritického přijetí i prodejů, a stalo se zásadní posilou portfolia společnosti. Zároveň se vydavatelství na příkladu středověkého RPG plácá po zádech větičkou, že umožňuje velkým tvůrcům plnit jejich ambiciózní vize.