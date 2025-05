Embracer mění jméno. Middle-Earth Enterprises & Friends už neplatí

22. 5. 2025 12:08 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Společnost Embracer oznámila, že do konce roku 2025 oddělí Coffee Stain Group do samostatné podnikové struktury. Zároveň projde zásadní proměnou i zbytek skupiny – dosavadní provizorní název „Middle-Earth Enterprises & Friends“ vystřídá nový oficiální brand: Fellowship Entertainment. Založena bude i nová mateřská společnost Embracer AB, která bude dlouhodobě držet podíl ve firmách Coffee Stain Group, Fellowship Entertainment a vydavateli deskových her Asmodee.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel Coffee Stain, Anton Westbergh, krok komentoval s nadšením i obavami: „Bylo skvělé být součástí Embraceru a jsme vděční za podporu, kterou jsme v průběhu let dostali. Teď ale nastal čas postavit se na vlastní nohy. Je to trochu děsivé, ale zároveň hodně motivující.“

Coffee Stain Group bude zastřešovat více než 250 lidí a pod ni budou spadat studia jako Coffee Stain Studios, Ghost Ship Games, Tuxedo Labs a část týmů z Amplifier Game Invest. Do portfolia značek patří mimo jiné Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Teardown, Valheim nebo Welcome to Bloxburg.

Nově pojmenovaná skupina Fellowship Entertainment bude zastřešovat více než čtyřicet studií včetně 4A Games, Crystal Dynamics, Gunfire Games, Eidos Montreal, THQ Nordic, Warhorse Studios nebo Flying Wild Hog. Mezi více než 300 značkami v jejím katalogu najdeme série jako Tomb Raider, Metro, Dead Island, Remnant, Killing Floor nebo Kingdom Come: Deliverance. Zároveň bude spravovat i obchodní práva k Tolkienovým dílům Pán prstenů a Hobit.