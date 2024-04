Embracer Group se rozdělí na tři samostatné firmy

22. 4. 2024 13:05 | Byznys | autor: Adam Homola

Společnost Embracer Group oznámila plán rozdělit se na tři samostatné, veřejně obchodovatelné společnosti, aby tak zvýšila diverzifikaci, hodnotu pro akcionáře a v kontextu událostí posledních měsíců nejspíš i přežila ve zdraví.

V rámci transformace vzniknou společnosti Asmodee Group, Coffee Stain & Friends a Middle-earth Enterprises & Friends, z nichž každá se zaměří na odlišné segmenty herního a zábavního trhu. Embracer jako takový, coby dosud poměrně dobře známá značka, tím pádem de facto zanikne, respektive se promění v Middle-earth Enterprises & Friends.

Očekává se, že plánované rozdělení bude dokončeno během příštích dvou let, přičemž odštěpení Asmodee se předpokládá do 12 měsíců a Coffee Stain & Friends v kalendářním roce 2025. Reorganizace následuje po důkladné strategické revizi, kterou provedlo představenstvo Embraceru se závěrem, že cílenější přístup lépe poslouží růstovým ambicím a provozním strategiím jednotlivých jednotek.

Pokud budeme mluvit konkrétně, tak Coffee Stain and Friends bude působit ve dvou odlišných segmentech: Premium a Free-to-play. Prémiové PC a konzolové operace budou zahrnovat mimo jiné společnosti Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs, jakož i THQ Nordic a Amplifier Game Invest.

Mezi značky, kterými se bude moct nová entita pochlubit, patří Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown, Valheim, jakož i více než 200 dalších her. Pod free-to-play aktivity budou patřit společnosti Easybrain, Deca, CrazyLabs a Cryptic. V duševním vlastnictví ale najdeme třeba i Sudoku.com, Blockudoku, Jigsaw Puzzle a mnoho dalších značek. Klíčové free-to-play hry založené na licencovaných IP jsou Star Trek Online a D&D Neverwinter Online.

Middle-earth Enterprises & Friends se zase bude zaměřovat na vývoj a vydávání AAA her pro PC i konzole, plus bude spravovat duševní vlastnictví Pána prstenů a Tomb Raidera. Jako samostatná společnost bude Middle-earth Enterprises & Friends fungovat jako transparentnější subjekt a bude se, alespoň dle tiskovky, snažit maximalizovat potenciál svých klíčových franšíz se zaměřením na Pána prstenů a řadu dalších důležitých značek.

Middle-earth Enterprises & Friends bude domovem studií, mezi něž patří například Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montréal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios a 4A Games. Mezi důležité značky tady patří mimo jiné Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come: Deliverance, The Lord of the Rings, Metro a Tomb Raider. Do skupiny budou patřit společnosti PLAION, Freemode, Dark Horse a další podniky.

V souvislosti s plány na odštěpení si pak Asmodee zajistili novou dohodu o financování v celkové výši 900 milionů EUR, jejímž cílem je snížit zadlužení a posílit kapitálovou strukturu. Tato finanční restrukturalizace je důležitou součástí celkové strategie pro zvýšení efektivity podnikání a posílení přítomnosti na trhu.

Lars Wingefors, spoluzakladatel a generální ředitel skupiny Embracer, který bude šéfem všech tří firem, se o takhle velkém kroku v oficiálním prohlášení samozřejmě rozpovídal, bohužel ale nenabídl nic vyloženě zásadního. Zdůraznil jen, že je to celé v souladu s dlouhodobou vizí skupiny podporovat podnikatelské a tvůrčí vize v herním a zábavním odvětví. „Cílem tohoto kroku je plně rozvinout potenciál každého subjektu a zajistit jejich strategickou nezávislost a vedoucí postavení v příslušných oblastech,“ uvedl Wingefors v tiskové zprávě.

Restrukturalizace tak představuje klíčovou kapitolu v evoluci Embraceru z diverzifikovaného konglomerátu na tři specializované subjekty. Nemusíme snad zdlouhavě připomínat, v jak velkých potížích se Embracer nedávno ocitl. Po dlouhé šňůře akvizic se celá skupina začala zbavovat studií, došlo na velké propouštění a restrukturalizaci, přičemž aktuální oznámení transformace na tři víceméně samostatné subjekty je snad už jedním z posledních velkých tahů utrápeného vydavatele.

Do budoucna se tak vedením jednotlivých skupin nabízí logicky větší manipulační prostor, kdy se mohou jednotlivé subjekty lépe prodávat nebo si lépe spravovat a řešit případné dluhy, bankroty či akvizice. Co z toho ale bude v praxi pro nás, běžné hráče, uvidíme až za několik let.