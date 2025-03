Kapitán Amerika a Black Panther by mohli v Rise of Hydra naklepat nácky už letos

6. 3. 2025 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kdo s koho? Vyjde dřív Wolverine od Insomniacu, nebo Marvel 1943: Rise of Hydra? Pokud to odrápený superhrdina nestihne během léta, předežene jej nejspíš Kapitán Amerika a Black Panther. Hra od scenáristky Amy Henning je zatím obestřena oparem neznáma, neviděli jsme pořádně ani ukázku se záběry z hraní, podle jednoho z dabérů si ale možná další superhrdinskou akci s kostýmovanými postavami z komiksové stáje Marvelu zahrajeme už letos.

„Ještě pracujeme, ale plánujeme rok 2025. Uvažujeme kolem Vánoc, jsem fakt hodně natěšený!“ neskrýval nadšení Khary Payton na MultiConu v Los Angeles. Payton ve hře ztvární Black Panthera. Marvel 1943 sice měl rámcově stanovené datum vydání na letošní rok, ale protože se hra takřka nikde neukazuje a nemluví se o ní, zavdalo to ke spekulacím o možném odkladu.

Paytonova slova tak sice nic netesají do kamene, znamená to ale, že se akční adventura zřejmě předvede na letních herních veletrzích. Marvel 1943: Rise of the Hydra nás, jak název napovídá, zavede do druhé světové války. V kostýmu Black Panthera se tak neocitne filmový T'Challa, ale jeho dědeček Azzuri.

A to není jediná zajímavost, Kapitán Amerika i Panter budou mít mezi sebou komplikovaný vztah, což znamená, že budou v některých otázkách stát proti sobě... i fyzicky. Hlavní nepřátelé ale budou jasní: nacisté, přesněji tedy organizace Hydra.