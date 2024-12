Kdo s koho? Marvel 1943: Rise of Hydra proti sobě postaví Kapitána a Black Panthera

20. 12. 2024 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Marvel se aktuálně ve hrách hledá. Avengers byli obrovským průšvihem, ale Spider-Mani od Sony a nyní i hero shooter Marvel Rivals pozici značky zlepšují. Dalším titulem, který by mohl pomoci superhrdinským hrám, je chystaný Marvel 1943: Rise of Hydra, který nás zavede zpět do druhé světové války, do éry dvojice aktivních hrdinů – Kapitána Ameriky a Black Panthera, ovšem v tomto případě ne T’Chally, ale jeho dědečka Azzuriho.

Více o tom, jak bude hra koncipovaná, se rozpovídala herní matadorka Amy Hennig, která na Hydře pracuje. Ačkoliv se v prvních videí může zdát, že hlavním dějištěm akce bude okupovaná Paříž, ve skutečnosti se prý podíváme po celém světě. Podle Hannig bude odhalena celá řada lokací, kam se oba hrdinové podívají, protože tým chtěl udělat hru se spoustou cestování. Zatím ale potvrdila jen to, že jednou z nich bude i Wakanda, což není zase tak šokující.

zdroj: Skydance Interactive

Hannig vysvětluje: „Wakanda je v této době skrytá před vnějším světem a chráněná svou neproniknutelnou džunglí. Ze zásady nezasahují do chodu událostí, ale okolnosti je tentokrát přinutí. Svět se stává menším a oni musí chránit své zájmy. Nejsou zatím satelity, ale brzy budou. Mohou sestřelovat letadla přelétávající nad Wakandou, ale jak dlouho takhle můžete zůstat mimo pozornost?“

Jednou z hlavních dynamik příběhu by měl být nesnadný vztah mezi Stevem Rogersem, tedy Kapitánem a Black Pantherem. Ačkoliv oba přihlížejí těm samým událostem, jejich pohledy se mohou velmi lišit a zpočátku budou stát spíš proti sobě. Tím spíš, že Steve je ještě mladý, plný patriotismu a ideálů a Azzuri už zkušený, a naopak spíš cynický a skeptický. Hnacím motorem jejich příběhu by mělo být právě hledání společné cesty. „Dobří lidé musí spolupracovat, aby porazili zlo. Pokud jste rozdělení, neuspějete.“

Nepřátelé jsou v tomto případě jasní – nacisté. Asi není třeba víc vysvětlovat, což potvrzuje i Hennig. „Je to celkem černobílé. Kdo si nechce praštit do nácka?“ Zároveň ale říká, že celá zápletka musí být komplexnější, svou roli zde sehraje řada záhad a samozřejmě vše, co je napojené na titulní zločineckou organizaci Hydra.

Bude zajímavé sledovat další vývoj a především to, v jaké formě se Hennig vrátí. Marvel 1943: Rise of Hydra vyjde v roce 2025.