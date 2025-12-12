Leon se vrací! Resident Evil Requiem slibuje dvě hratelné postavy
zdroj: Capcom

Leon se vrací! Resident Evil Requiem slibuje dvě hratelné postavy

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

12. 12. 2025 3:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Internet se zase jednou nemýlil. Nejdříve se o tom spekulovalo, pak se to vyvrátilo, aby se nakonec ukázalo, že je to pravda. Ano, v Resident Evil Requiem se vrací miláček série Leon S. Kennedy.

zdroj: Capcom

Potvrdila to ukázka zveřejněná v rámci The Game Awards, kde se Grace Ashcroft nejdříve setkala s podivínem a dost možná hlavním záporákem hry Victorem Gideonem, který má evidentně napojení na zlovolnou Umbrellu. Poté přišla řada na poctivé policejní vyšetřování na místě činu, aby se následně známý sympaťák ukázal na scéně.

Vzhledem k časové ose příběhu tady dostaneme postaršího Leona, který je už po čtyřicítce a s lehkým strništěm. Na jeho šarmu a hbitosti mu to ale nic neubírá a z prozatímních záběrů to vypadá, že zatímco hraní za Grace bude o přežívání, Leon přinese akčnější ražení se svými hbitými kopy a dokonce motorovou pilou.

Jestli Leonův příchod příliš nenaruší nastolenou nervy drásající atmosféru, zjistíme už 27. února na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor resident evil The Game Awards 2025
Zdroje:
Capcom
Hry:
Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články