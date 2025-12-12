Leon se vrací! Resident Evil Requiem slibuje dvě hratelné postavy

Internet se zase jednou nemýlil. Nejdříve se o tom spekulovalo, pak se to vyvrátilo, aby se nakonec ukázalo, že je to pravda. Ano, v Resident Evil Requiem se vrací miláček série Leon S. Kennedy.
Potvrdila to ukázka zveřejněná v rámci The Game Awards, kde se Grace Ashcroft nejdříve setkala s podivínem a dost možná hlavním záporákem hry Victorem Gideonem, který má evidentně napojení na zlovolnou Umbrellu. Poté přišla řada na poctivé policejní vyšetřování na místě činu, aby se následně známý sympaťák ukázal na scéně.
Vzhledem k časové ose příběhu tady dostaneme postaršího Leona, který je už po čtyřicítce a s lehkým strništěm. Na jeho šarmu a hbitosti mu to ale nic neubírá a z prozatímních záběrů to vypadá, že zatímco hraní za Grace bude o přežívání, Leon přinese akčnější ražení se svými hbitými kopy a dokonce motorovou pilou.
Jestli Leonův příchod příliš nenaruší nastolenou nervy drásající atmosféru, zjistíme už 27. února na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.