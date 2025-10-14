Kvůli obřímu updatu pro Black Myth: Wukong si hru možná budete muset nainstalovat znovu
zdroj: Game Science

PC PlayStation 5 Xbox Series

14. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Black Myth: Wu Kong
Black Myth: Wu Kong
Black Myth: Wu Kong
Studio Game Science včera vydalo nový zásadní update pro akční RPG Black Myth: Wukong na PS5, v následujících dnech postupně dorazí také na Xbox Series X/S a PC. Aktualizace však není jen tak ledajaká – vývojáři varují, že jde o mimořádně objemný patch, který může před instalací vyžadovat smazání celé hry.

wukong
Novinky
Black Myth: Wukong přidává nové prvky, svůj průchod můžete ušít na míru schopnostem

Na oficiálním webu vývojáři uvedli, že PS5 verze pro instalaci potřebuje až 93,5 GB volného místa. Pokud tolik volného místa na disku nemáte, bude nutné titul kompletně odinstalovat a nainstalovat znovu. Game Science přitom upozorňuje, že starší verze hry zůstává nadále funkční, takže k přechodu na novou není nutné přistoupit okamžitě.

Podobná situace čeká i uživatele PC, kteří by podle vývojářů měli mít připravený dostatek místa na disku. Zároveň studio doporučuje odstranit veškeré mody, aby se předešlo problémům s kompatibilitou po aktualizaci.

zdroj: Game Science

Obsahově se update zaměřuje především na výkon a optimalizaci, včetně oprav chyb, které trápily hráče napříč platformami. Předchozí zářijový patch řešil zejména vizuální rozdíly na Xboxu Series X, kde hra působila rozmazaněji než na PC či PlayStationu 5. Studio tehdy přiznalo, že vývoj xboxové verze byl nečekaně náročný, a problémy u méně výkonného Series S situaci dále komplikovaly.

Kromě toho se titul dočkává i oficiální české lokalizace ve formě titulků, a to na všech platformách.

Black Myth: Wukong, inspirovaný čínskou mytologií a klasickým příběhem o opičím králi, patří k největším překvapením loňského roku. Přestože hra zaznamenala mimořádný úspěch jak u fanoušků, tak u kritiků, technické potíže a obrovské datové nároky ji provází od vydání. Game Science se přitom nechystá zpomalit, studio před nedávnem oznámilo pokračování s podtitulem Zhong Kui, které však zatím nemá stanovené datum vydání a vyvíjet se má teprve několik měsíců.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články