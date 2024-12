Black Myth: Wukong přidává nové prvky, svůj průchod můžete ušít na míru schopnostem

11. 12. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Black Myth: Wukong, soulsovka, která trhala rekordy. V jeden moment debut čínského studia doslova drtil žebříčky na Steamu a usídlil se na druhém místě pod PUBG. Singleplayerová hra překonala multiplayerové stálice a vývojáři z Game Science nám ještě před komncem roku dávají další důvody se do hry vrátit (nebo si ji konečně poprvé zahrát).

Nejnovější patch do hry totiž mimo jiné přidává nové výzvy. Po dokončení hry se můžete vrátit k jakémukoliv svatostánku a buď si zopakovat libovolný už absolvovaný bossfight, anebo (a to vypadá lákavěji), si jich dát hned několik za sebou. Vtip je v tom, že si můžete nastavit různé modifikátory a souboje si tak ulehčit, nebo naopak ztížit. Ovšem pozor, i staří protivníci se naučili novým trikům a mohou vás překvapit něčím originálním, co jste v jejich repertoáru doposud neviděli.

Za splnění jednotlivých výzev vás pak čekají vzácné odměny – třeba medicína, výbava nebo samozřejmě nové zbraně. Honza Slavík si v recenzi stěžoval, že i přes tu všechnu vizuální nádheru se ve hře díky členitému terénu špatně orientuje. To by měla nová aktualizace napravit, protože do hry přidává mapu, kterou si můžete zakoupit u svatyně v každém nově objeveném teritoriu.

Zároveň s tím do hry v rámci oslav čínského nového roku přibývají čtyři zbrusu nové části vybavení – zbroj hojnosti. Nechybí ani opravy vyšší desítky bugů, hlavně chování některých bossů.

Black Myth: Wukong je k mání na PC a PlayStationu 5.