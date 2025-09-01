Krvavá lázeň musí počkat. Filmový Mortal Kombat II se odsouvá na příští rok
1. 9. 2025 12:00 | autor: Ondřej Partl

V průběhu července Warner Bros. zveřejnilo první ukázku z filmového Mortal Kombatu II, který ve fanoušcích vzbudil naději, že se tvůrčí tým kolem Simona McQuoida trochu poučil z prvního dílu a naservíruje nekompromisní přepálenou akci, jíž bude vévodit Karl Urban coby Johnny Cage. Jestli tomu tak skutečně bude, nakonec zjistíme až v příštím roce.

Snímek měl mít původně premiéru už 23. října, ale nakonec se odkládá o víc než půl roku, takže si nově v kalendáři kroužkujte 14. května 2026.

Důvod odsunu je relativně prostý. Studio si vypočítalo, že v původním slotu se v kinech objeví hned několik dalších snímků včetně biografie Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma a dramatu Nelituju ničeho. Zároveň týden po premiéře nastane Halloween, během něhož v kasách kin zaznamenávají úspěch hlavně hororové filmy, což videoherní adaptace ani přes svou brutalitu není.

Pomazané hlavy proto věří, že květnová pozice v přinese vyšší návštěvnost a společnosti budou mít více času na to, aby přilákaly do kin nejen fanoušky předlohy. Ostatně už první ukázka dle metrik analytiků z WaveMetrix zaznamenala rekordní premiérový den mezi trailery s nepřístupným obsahem (děkujeme webu Deadline), na čemž jistě tvůrci chtějí stavět.

Mortal Kombat 1 je prodejní fatalita. Na účtu má přes 6 milionů prodaných kopií

Květen byl navíc letos pro tandem Warner Bros./New Line Cinema nepokrytě úspěšný. Svou premiéru si odbyl nový Nezvratný osud: Pokrevní linie, který s rozpočtem kolem 50 milionů dolarů zvládl v kinech po celém světě utržit bezmála 301 milionů. Kromě toho se Mortal Kombat II odkladem přiblížil datu premiéry jedničky, kterou jste mohli vidět v dubnu 2021.

Fanoušci v prvé řadě ale stejně doufají, že dostanou povedený film, který si dokážou užít. První ukázka nabídla sympatický první krok. A kdyby studia využila dodatečný čas na vypulírovaní některých efektů, bylo by to jenom k dobru.

