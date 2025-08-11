Mortal Kombat 1 je prodejní fatalita. Na účtu má přes 6 milionů prodaných kopií
zdroj: NetherRealm

Mortal Kombat 1 je prodejní fatalita. Na účtu má přes 6 milionů prodaných kopií

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

11. 8. 2025 12:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Přestože příběhové rozšíření Khaos Reigns pro Mortal Kombat 1 zjevně finančně selhalo, základní hra na tom není špatně. Po necelých dvou letech od vydání titul překonal hranici 6,2 milionů prodaných kopií.

Vzhledem k tomu, že v lednu letošního roku se mluvilo o milionech pěti, prodalo se za posledních 7 měsíců dalšího 1,2 milionu kusů, pravděpodobně hlavně v rámci slevových akcí i díky diskutabilně naceněné definitivní edici.

Společně s oznámením se vedoucí vývoje Ed Boon zapřisáhl, že tým je nadále odhodlaný vycedit z Mortal Kombat 1 dosud nejlépe vyváženou hru v sérii. Aby potvrdil svá slova, vydal tým společně s čísly prodejů srpnovou aktualizaci, která upravila statistiky a útoky mnoha bojovníků.

Smarty.cz
Tagy:
bojovka
Zdroje:
WCCFtech, NetherRealm
Hry:
Mortal Kombat 1
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
