Mortal Kombat 1 je prodejní fatalita. Na účtu má přes 6 milionů prodaných kopií

Přestože příběhové rozšíření Khaos Reigns pro Mortal Kombat 1 zjevně finančně selhalo, základní hra na tom není špatně. Po necelých dvou letech od vydání titul překonal hranici 6,2 milionů prodaných kopií.
Vzhledem k tomu, že v lednu letošního roku se mluvilo o milionech pěti, prodalo se za posledních 7 měsíců dalšího 1,2 milionu kusů, pravděpodobně hlavně v rámci slevových akcí i díky diskutabilně naceněné definitivní edici.
Lot of Mortal Kombat related news recently:
With over 6.2 million games sold, we're still committed to refining MK1 to be our most balanced game.
Společně s oznámením se vedoucí vývoje Ed Boon zapřisáhl, že tým je nadále odhodlaný vycedit z Mortal Kombat 1 dosud nejlépe vyváženou hru v sérii. Aby potvrdil svá slova, vydal tým společně s čísly prodejů srpnovou aktualizaci, která upravila statistiky a útoky mnoha bojovníků.