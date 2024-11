Příběhová DLC pro Mortal Kombat 1 prý finančně selhala a další nebudou

29. 11. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Předem je třeba říct, že následující informace pochází od leakera z Redditu, což znamená, že byste je měli brát s velkou rezervou. Nicméně ačkoliv podobné tamtamy většinou ignorujeme, zprávy pochází od člověka, který už dřív přišel s osvědčenými informacemi o chystaných postavách a dalších prvcích Mortal Kombat 1, které tehdy ještě byly tajné. Dá se tedy čekat, že jde buď o člena studia NetherRealm nebo (a to spíše) někoho ve studiu zná.

Pokud budeme jeho zprávám věřit, poslední velký příběhové rozšíření Khaos Reigns v prodejích selhalo a studio společně s vydavatelem se rozhodli, že nebudou pokračovat ve vývoji dalších velkých DLC. Khaos Reigns nebylo nějaké malé rozšíření, do hry přidalo přibližně pět hodin nového obsahu a řadu nových postav jako Noob, Cyrax nebo Conan (ano, ten Conan). Hlavně ale pokračovalo v příběhu herní kampaně a v tom mělo navazovat další, údajně už zrušené DLC.

Prý se mohou v budoucnu objevit noví bojovníci, nicméně NetherRealm se zjevně už nechtějí pouštět do dalšího vývoje nákladnějších rozšíření. Pokud je to pravda, je otázka, zda nebude muset tým a možná i další hráči na poli bojovek úplně změnit modely sekundární monetizace. Aktuálně bylo trendem pro výdělečnost hry v delším horizontu po vydání konstantní zásobování novými bojovníky, arénami či kampaňovými kousky. Pokud by se tržní prostředí proměnilo natolik, že se studia nebudou moci o tento systém opřít, nejspíše budou hledat další zdroje dodatečné monetizace. Nicméně opět je třeba zdůraznit, že jde o zprávu od anonymního účtu a třeba nakonec další příběhové DLC vyjde.