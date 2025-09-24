Kodžima propojí Death Stranding a Pokémon Go. Chystá geolokační hru na mobily a chytré brýle

Desáté výročí studia Kojima Productions přineslo nejen vzpomínání na úspěchy, ale i výhled do budoucnosti série Death Stranding. Během streamu s názvem Beyond the Strand vystoupil po boku Hidea Kodžimy i John Hanke, zakladatel Nianticu a dnes šéf nové společnosti Niantic Spatial, která se soustředí na geolokační projekty poháněné umělou inteligencí.
Právě s ním Kodžima oznámil spolupráci, která má posunout Death Stranding „za hranice obrazovky“. Teaser ukázal koncept nápadně připomínající Pokémon Go, ovšem zasazený do světa Death Stranding. Figuranti se v něm pohybují reálným prostředím pomocí telefonů či chytrých brýlí a interagují s podivnými objekty, jako jsou virtuální bonsaje či záblesky energie evokující chirální síť. Kojima k tomu poznamenal, že si takhle představuje zábavu i na vrcholku hory v propojení reálného pohybu a digitálního obsahu.
Oficiální popisek projektu zní: „Kojima Productions a Niantic Spatial spojují síly, aby předefinovali imerzivní zábavu.“ Z videa je ale zřejmé, že se zatím nachází spíše v rovině experimentu než konkrétního produktu. Společnost Niantic Spatial vznikla letos oddělením od původního Nianticu, jejím cílem je vytvořit novou digitální mapu světa, kterou dokáže číst nejen člověk, ale i stroje – od chytrých brýlí až po humanoidní roboty.
„Jsme uprostřed seismických změn v technologii, kdy se AI rychle vyvíjí,“ napsal Hanke k projektu. „Existující mapy byly navrženy pro lidi, ale nyní potřebujeme jiný typ mapy, která umožní strojům chápat a pohybovat se po fyzickém světě.“ Kodžima futuristický přístup využívá jako základ pro svou vizi a obaluje jej do estetiky Death Stranding.
Série se tak i po vydání Death Stranding 2: On the Beach, které letos sklidilo pozitivní recenze, rozrůstá o nové médium. Vedle chystaného hraného filmu od A24 a anime, na němž spolupracuje scenárista Aaron Guzikowski, se Kodžima nadále nebojí testovat hranice interaktivní zábavy. Ať už se projekt vyvine v plnohodnotnou hru, nebo zůstane v rovině pokusu, je jasné, že Death Stranding zdaleka neřeklo poslední slovo.