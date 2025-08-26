Kodžima nechce dělat Death Stranding 3. Koncept má ale napsaný

Legendární vývojář Hideo Kodžima oslavil předevčírem 62. narozeniny a místo odpočinku doma s rodinou objíždí svět v rámci celosvětového turné k propagaci Death Stranding 2: On the Beach. Pokračování, které původně vznikalo jako DLC, trvala cesta k vydání dlouhých šest let a je otázkou, jestli se někdy dočkáme třetího dílu.
Hideo Kojima says he has already written the concept for Death Stranding 3, but hopes someone else will make it for him!— Genki✨ (@Genki_JPN) August 24, 2025
“I am not planning to do that (DS3) at the moment. Because the ending of Death Stranding 2 was my finale of 1 and 2. But I already wrote the concept of DS3.… pic.twitter.com/VrKa8wudDs
Kodžima přiznal, že koncept DS3 má sice už uložený v šuplíku, pravděpodobně jej ale nebude realizovat osobně. Řekl to na nedávné zastávce světového turné v Saúdské Arábii. Herní designér uvedl, že pro něj byla dvojka vyvrcholením příběhu obou dosavadních her, a proto s pokračováním nepočítá. Přesto ale potvrdil, že základní kostra potenciální trojky už existuje – a že by byl rád, kdyby se jí někdo ujal.
Kožima také znovu připomněl, že vývoj druhého dílu silně ovlivnila pandemie, která celý proces komplikovala. O podobných problémech ostatně mluvil už dříve. V posledních měsících navíc otevřeně hovoří o svém zdraví a budoucnosti Kojima Productions. Upozornil, že pokud by se studio po jeho smrti snažilo pouze slepě napodobovat jeho styl, nečekala by ho zářná budoucnost.
Legendární tvůrce si navíc nemůže stěžovat na nedostatek projektů. Momentálně se podílí na filmové adaptaci Death Stranding, paralelně pracuje na hororovém experimentu OD ve spolupráci s Jordanem Peelem a zapomenout nesmíme ani na duchovního nástupce Metal Gearu – Physint.