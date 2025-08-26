Kodžima nechce dělat Death Stranding 3. Koncept má ale napsaný
zdroj: Livedoor News

Kodžima nechce dělat Death Stranding 3. Koncept má ale napsaný

PlayStation 4 PC MAC PS4 Pro iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series

26. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Legendární vývojář Hideo Kodžima oslavil předevčírem 62. narozeniny a místo odpočinku doma s rodinou objíždí svět v rámci celosvětového turné k propagaci Death Stranding 2: On the Beach. Pokračování, které původně vznikalo jako DLC, trvala cesta k vydání dlouhých šest let a je otázkou, jestli se někdy dočkáme třetího dílu.

Kodžima přiznal, že koncept DS3 má sice už uložený v šuplíku, pravděpodobně jej ale nebude realizovat osobně. Řekl to na nedávné zastávce světového turné v Saúdské Arábii. Herní designér uvedl, že pro něj byla dvojka vyvrcholením příběhu obou dosavadních her, a proto s pokračováním nepočítá. Přesto ale potvrdil, že základní kostra potenciální trojky už existuje – a že by byl rád, kdyby se jí někdo ujal.

Hideo Kodžima foto profil
Téma
Hideo Kodžima: Legendární vývojář, který 40 let nešlápnul vedle

Kožima také znovu připomněl, že vývoj druhého dílu silně ovlivnila pandemie, která celý proces komplikovala. O podobných problémech ostatně mluvil už dříve. V posledních měsících navíc otevřeně hovoří o svém zdraví a budoucnosti Kojima Productions. Upozornil, že pokud by se studio po jeho smrti snažilo pouze slepě napodobovat jeho styl, nečekala by ho zářná budoucnost.

Legendární tvůrce si navíc nemůže stěžovat na nedostatek projektů. Momentálně se podílí na filmové adaptaci Death Stranding, paralelně pracuje na hororovém experimentu OD ve spolupráci s Jordanem Peelem a zapomenout nesmíme ani na duchovního nástupce Metal Gearu – Physint.

Smarty.cz
Tagy:
herci stealth horor akční sci-fi adventura špionážní psychologický otevřený svět simulator
Zdroje:
Hideo Kojima, Genki
Hry:
Death Stranding Death Stranding 2: On the Beach OD Physint
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser

Nejnovější články