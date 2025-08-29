Kdo bude váš Jidáš? Ken Levine představuje unikátní systém zrady v Judas
zdroj: Ghost Story Games

Kdo bude váš Jidáš? Ken Levine představuje unikátní systém zrady v Judas

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 8. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Tvůrce legendární série BioShock, Ken Levine, se po delší době znovu ozval, aby připomněl svůj nejnovější projekt Judas. Akční adventura z pohledu vlastních očí od studia Ghost Story Games se ve vývojářském deníčku podělila o nový titulní obrázek a také představil zajímavý herní mechanismus padoušství.

Levine vysvětlil, že cílem vývojářských deníčků je nahradit drahé trailery přímější a častější komunikací s fanoušky. „Víme, víme… dlouho jsme byli zticha. Ale chybí nám doba, kdy jsme měli s hráči bližší vztah. Proto jsme si řekli: Co kdybychom zase zkusili vydávat vývojářské blogy?“ napsal Levine. Tyto příspěvky mají být spíše „lo-fi“, tedy častější, méně okázalé, ale zato otevřenější v pohledu do zákulisí vývoje.

zdroj: Ghost Story Games

Tou nejzásadnější novinkou je v tomto případě systém záporáků. Zatímco v BioShocku byli pevně daní, v Judas se bude řídit vašimi volbami, které určí, kdo se v průběhu hry stane vaším protivníkem. Na začátku příběhu stojí na vaší straně takzvaná „velká trojka“, avšak pokud se rozhodnete některou z těchto postav ignorovat příliš dlouho, může se naštvat a obrátit proti vám. „Ztratit jednoho z nich by mělo působit jako ztráta přítele,“ vysvětlil Levine a dodává, že cílem je, aby vám na vztazích s klíčovými postavami skutečně záleželo.

Judas zdroj: Foto: Ghost Story Games

Vývojář otevřeně přiznává, že se inspirovali v systému Nemesis ze Shadow of Mordor, který se staral o dynamické vztahy s jednotlivými orky. V Judas půjde o podobný princip, ovšem zasazený do zcela jiného kontextu a příběhu. Důležitější než souboj s anonymními nepřáteli tak bude budování a udržování křehkých vztahů, které se mohou rychle změnit v otevřené nepřátelství. Zrádci budou mít vlastní sady schopností a začnou záhy podkopávat vaše snahy.

Judas zdroj: Foto: Ghost Story Games

„Velká trojka“ nebude jen anonymním soupeřem – mohou vás zachránit v boji, svěřovat vám své nejtemnější tajnosti, nebo naopak pomlouvat ostatní postavy. Postupně si tak budete muset vybrat, komu důvěřovat a koho odvrhnout.

Judas zdroj: Foto: Ghost Story Games

Levine dále uvádí, že se inspiruje i vztahem hráče a Elizabeth z BioShock Infinite. Tentokrát ale nepůjde o jednostranné pouto. Postavy v Judas sledují nejen vaše herní dovednosti, ale i jak se chováte k ostatním. Právě z toho si odvodí, zda stojí za to vám věřit, nebo bude lepší vás podrazit.

zdroj: Ghost Story Games

Studio prý nedávno dokončilo zatím největší interní testování. Hráči měli možnost vyzkoušet právě mechanismus zrady a podle Levina poskytli spoustu cenné zpětné vazby ohledně důsledků rozhodnutí a dynamiky vztahů s klíčovými postavami.

Judas
Novinky
Judas vás chce vtáhnout naplno. Novinka Kena Levina se vyvaruje zbytečným novotám

A aby toho nebylo málo, Levine ukázal i první plakát (viz záhlaví) ve stylu klasických filmových posterů inspirovaných tvorbou Drewa Struzana. Judas má totiž nabídnout rozsáhlý ansámbl postav s víc než stovkou dabérských rolí. Na plakátu se navíc podle kreativního ředitele ukrývá řada detailů, které fanoušci mohou začít spekulativně rozebírat.

Na co však stále čekáme marně, je datum vydání. Levine přiznal, že ho zatím oznámit nechce, aby se vyhnul případnému nepříjemnému odkladu. „Víme, že Judas se stane skutečnou hrou teprve tehdy, až si ho hráči sami vyzkoušejí. A na tom celý náš tým pilně pracuje,“ vzkázal závěrem. Akce z pohledu vlastních očí se chystá na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
akční FPS first person
Zdroje:
Ghost Story Games
Hry:
Judas
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny

Nejnovější články