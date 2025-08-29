Kdo bude váš Jidáš? Ken Levine představuje unikátní systém zrady v Judas

Tvůrce legendární série BioShock, Ken Levine, se po delší době znovu ozval, aby připomněl svůj nejnovější projekt Judas. Akční adventura z pohledu vlastních očí od studia Ghost Story Games se ve vývojářském deníčku podělila o nový titulní obrázek a také představil zajímavý herní mechanismus padoušství.
Levine vysvětlil, že cílem vývojářských deníčků je nahradit drahé trailery přímější a častější komunikací s fanoušky. „Víme, víme… dlouho jsme byli zticha. Ale chybí nám doba, kdy jsme měli s hráči bližší vztah. Proto jsme si řekli: Co kdybychom zase zkusili vydávat vývojářské blogy?“ napsal Levine. Tyto příspěvky mají být spíše „lo-fi“, tedy častější, méně okázalé, ale zato otevřenější v pohledu do zákulisí vývoje.
zdroj: Ghost Story Games
Tou nejzásadnější novinkou je v tomto případě systém záporáků. Zatímco v BioShocku byli pevně daní, v Judas se bude řídit vašimi volbami, které určí, kdo se v průběhu hry stane vaším protivníkem. Na začátku příběhu stojí na vaší straně takzvaná „velká trojka“, avšak pokud se rozhodnete některou z těchto postav ignorovat příliš dlouho, může se naštvat a obrátit proti vám. „Ztratit jednoho z nich by mělo působit jako ztráta přítele,“ vysvětlil Levine a dodává, že cílem je, aby vám na vztazích s klíčovými postavami skutečně záleželo.
Vývojář otevřeně přiznává, že se inspirovali v systému Nemesis ze Shadow of Mordor, který se staral o dynamické vztahy s jednotlivými orky. V Judas půjde o podobný princip, ovšem zasazený do zcela jiného kontextu a příběhu. Důležitější než souboj s anonymními nepřáteli tak bude budování a udržování křehkých vztahů, které se mohou rychle změnit v otevřené nepřátelství. Zrádci budou mít vlastní sady schopností a začnou záhy podkopávat vaše snahy.
„Velká trojka“ nebude jen anonymním soupeřem – mohou vás zachránit v boji, svěřovat vám své nejtemnější tajnosti, nebo naopak pomlouvat ostatní postavy. Postupně si tak budete muset vybrat, komu důvěřovat a koho odvrhnout.
Levine dále uvádí, že se inspiruje i vztahem hráče a Elizabeth z BioShock Infinite. Tentokrát ale nepůjde o jednostranné pouto. Postavy v Judas sledují nejen vaše herní dovednosti, ale i jak se chováte k ostatním. Právě z toho si odvodí, zda stojí za to vám věřit, nebo bude lepší vás podrazit.
zdroj: Ghost Story Games
Studio prý nedávno dokončilo zatím největší interní testování. Hráči měli možnost vyzkoušet právě mechanismus zrady a podle Levina poskytli spoustu cenné zpětné vazby ohledně důsledků rozhodnutí a dynamiky vztahů s klíčovými postavami.
A aby toho nebylo málo, Levine ukázal i první plakát (viz záhlaví) ve stylu klasických filmových posterů inspirovaných tvorbou Drewa Struzana. Judas má totiž nabídnout rozsáhlý ansámbl postav s víc než stovkou dabérských rolí. Na plakátu se navíc podle kreativního ředitele ukrývá řada detailů, které fanoušci mohou začít spekulativně rozebírat.
Na co však stále čekáme marně, je datum vydání. Levine přiznal, že ho zatím oznámit nechce, aby se vyhnul případnému nepříjemnému odkladu. „Víme, že Judas se stane skutečnou hrou teprve tehdy, až si ho hráči sami vyzkoušejí. A na tom celý náš tým pilně pracuje,“ vzkázal závěrem. Akce z pohledu vlastních očí se chystá na PC, PS5 a Xbox Series X/S.