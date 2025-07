Judas vás chce vtáhnout naplno. Novinka Kena Levina se vyvaruje zbytečným novotám

14. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Dnešní hry mnohdy příliš spoléhají na moderní berličky v podobě online prvků, případně na nálepku hry jako služby. I proto poslední dobou spíše roste hlad po „tradičních“ titulech, čehož se někteří vývojáři nebojí využít. Je mezi nimi i Ken Levine, který slibuje, že jeho sci-fi novinka Judas bude výsostně singleplayerové dobrodružství bez kompromisů.

Prozradil to v rozhovoru s Nightdive Studios, kde se kromě jiného probíral remaster System Shocku 2 (Levine je hlavním designérem a scenáristou původní hry), jeho studio Ghost Story Games a přirozeně i chystaná novinka. K Judas vývojář uvedl, že se v týmu zaměřují na vyprávění příběhu a vtažení do místního světa, tedy přesně na to, co by hry ze žánru immersive sim měly dělat.

„Vyrostl jsem na hrách pro jednoho hráče. A vyrůstal jsem ještě předtím, než existovaly určité typy monetizace. Vůbec tu nejsem od toho, abych říkal, že tohle je špatné, tohle je dobré. To není moje věc. Moc dobře si uvědomuju, na jakém typu her mě baví pracovat, a tak jsem nikdy nedělal nic jiného. A třeba Judas je v podstatě hra ze staré školy,“ prozradil Levine (děkujeme webu GamesRadar+).

Legendární vývojář tak zřejmě moc nefandí moderním způsobům, jak z hrami vydělávat peníze, jako jsou třeba mikrotransakce. Zároveň ale nechce házet špínu na kolegy, kteří se jimi živí. Chápe, že vývoj her je drahý a tlak mateřských společností, akcionářů i vydavatelů může být značný. Proto je rád, že pracuje pro lidi, kteří mu plně důvěřují.

„Máme velké štěstí. Nic nevyčítám vývojářům, kteří k moderním způsobům monetizace přistoupili, protože hry jsou drahé. My máme velké štěstí, že pracujeme ve společnosti, kde nám věří natolik, aby řekli – dobře, na téhle věci pracujete už dlouho, bude to stát rozumné peníze a nebudeme vám nic vnucovat.“

Nedávná historie Levinovi dává za pravdu. Hráči svými nákupy odměnili podobně smýšlející projekty, jako je Baldur's Gate III, Clair Obscur: Expedition 33 či tuzemské Kingdom Come: Deliverance 2. Jestli odmění i jeho dílo, se teprve uvidí. Přeci jen Ken Levine nevydal novou hru už přes 10 let a datum vydání i výsledné kvality Judas jsou zatím ve hvězdách. Původně jsme se měli dočkat v první polovině letošního roku, což se ovšem nestalo. Očekávání nicméně zůstávají vysoká.