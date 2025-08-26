Insideři mají jasno, kde se bude odehrávat Forza Horizon 6. Oznámení je za rohem
Po turné napříč Francií, Anglií a Mexikem se série Forza Horizon podle dostupných úniků chystá poprvé zamířit do Japonska. Hovoří se o tom, že šestý díl by měl být představen už příští měsíc na tokijském herním veletrhu Tokyo Game Show.

Na možnost odhalení upozornil známý insider NateTheHate, jehož tvrzení následně potvrdil i server Windows Central s tím, že má k dispozici interní materiály naznačující chystanou prezentaci.

O Japonsku se ve spekulacích začalo víc mluvit už začátkem srpna, kdy australská firma Cult & Classic specializovaná na dovoz automobilů zveřejnila (a poté smazala) na Instagramu snímek zachycující zaměstnance Playground Games během digitálního skenování japonského kompaktního vozidla třídy Kei.

Forza Horizon 5
Recenze
Forza Horizon 5 – recenze verze pro PlayStation 5

Tokyo Game Show letos proběhne od 25. do 28. září, Microsoft zde v minulosti několikrát představil vlastní program. Nedá se tedy vyloučit, že by si mohl připravit významnější oznámení i na letošní ročník.

Forza Horizon 5 vyšla už v roce 2021. Stala se obrovským hitem a díky častým aktualizacím postupně oslovila přes 50 milionů hráčů. Podle analytické společnosti Alinea patřila mezi nejprodávanější tituly i na PlayStationu 5, kde vyšla letos.

Playground Games, kteří zároveň pracují na novém díle Fable, by měli s vývojem šesté Forzy pomáhat zaměstnanci studia Turn 10. Ti dříve pracovali na okruhové Forze Motorsport, letos ale Microsoft zhruba polovinu zaměstnanců studia propustil a spekuluje se, že momentálně nevyvíjí žádný vlastní projekt.

