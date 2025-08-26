Insideři mají jasno, kde se bude odehrávat Forza Horizon 6. Oznámení je za rohem

Po turné napříč Francií, Anglií a Mexikem se série Forza Horizon podle dostupných úniků chystá poprvé zamířit do Japonska. Hovoří se o tom, že šestý díl by měl být představen už příští měsíc na tokijském herním veletrhu Tokyo Game Show.
Na možnost odhalení upozornil známý insider NateTheHate, jehož tvrzení následně potvrdil i server Windows Central s tím, že má k dispozici interní materiály naznačující chystanou prezentaci.
Accurate -- barring any late pivots.— NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 24, 2025
Intent is to announce Forza Horizon 6 at this year's Tokyo Game Show -- which takes place in late September.
The game's setting is Japan -- making TGS an apt venue for reveal.
Before you ask: No. I have not heard of a Switch 2 version. https://t.co/rsvyjqt9MA
O Japonsku se ve spekulacích začalo víc mluvit už začátkem srpna, kdy australská firma Cult & Classic specializovaná na dovoz automobilů zveřejnila (a poté smazala) na Instagramu snímek zachycující zaměstnance Playground Games během digitálního skenování japonského kompaktního vozidla třídy Kei.
Tokyo Game Show letos proběhne od 25. do 28. září, Microsoft zde v minulosti několikrát představil vlastní program. Nedá se tedy vyloučit, že by si mohl připravit významnější oznámení i na letošní ročník.
Forza Horizon 5 vyšla už v roce 2021. Stala se obrovským hitem a díky častým aktualizacím postupně oslovila přes 50 milionů hráčů. Podle analytické společnosti Alinea patřila mezi nejprodávanější tituly i na PlayStationu 5, kde vyšla letos.
Playground Games, kteří zároveň pracují na novém díle Fable, by měli s vývojem šesté Forzy pomáhat zaměstnanci studia Turn 10. Ti dříve pracovali na okruhové Forze Motorsport, letos ale Microsoft zhruba polovinu zaměstnanců studia propustil a spekuluje se, že momentálně nevyvíjí žádný vlastní projekt.