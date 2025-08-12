Microsoft fanoušky ujišťuje, že budoucnost Forzy je v bezpečí
PC Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

12. 8. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Brutální škrty v herních studiích Microsoftu odskákal také tým z Turn 10, tvůrci okruhové stálice Forza Motorsport. Damoklův meč podle bývalých zaměstnanců visel i nad Playground Games, kteří zase vyvíjejí arkádovou Forzu Horizon. Softwarový gigant a jedna z nejbohatších technologických firem na světě fanoušky ujišťuje, že s Forzou mohou počítat i nadále.

„Víme, že máte spoustu otázek o budoucnosti série Forza. Chceme vás ujistit, že Turn 10 i Playground Games budou nadále podporovat Forzu Motorsport a Forzu Horizon,“ uvádí oficiální účet závodní značky na sociální síti X. Zároveň lákají na nový obsah pro okruhové závody – do hry čerstvě přibyl balík výkonných vozů Track Toys Tours, v září se pak na asfalt dostanou nové modely převážně německých automobilek.

Forza Horizon 5
Recenze
Forza Horizon 5 – recenze verze pro PlayStation 5

Nabízí se samozřejmě otázka, jestli je tohle ono? Jestli Turn 10 s polovinou zaměstnanců už bude do hry jen přidávat každý měsíc pár vozů, a to je ta podpora, o níž Microsoft mluví. Abychom byli fér, dělá to i Gran Turismo 7... které prodalo přes 14 milionů kopií, takže asi nemusíme mít obavy, že by za nějaké dva roky nevyšel další díl.

Otazník visí nad velmi oblíbenou arkádou Forza Horizon. Její šestý díl by podle slov Freda Russella, bývalého šéfa obsahu Turn 10, měl vyjít příští rok. Právě pohrobci vykuchaného Turn 10 by na novém dílu závodní série měli vypomáhat, což také může napovídat, že se u okruhového Motorsportu skutečně ničeho víc než hrstky nových aut nedočkáme.

Nejnovější články