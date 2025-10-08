I druhý Broken Sword projde nádherným restaurováním

Kultovní adventura Broken Sword hlásí už druhý návrat v modernizované podobě. Studio Revolution Software po úspěchu loňského remaku Shadow of the Templars: Reforged oficiálně oznámilo Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, novou verzi původní hry z roku 1997.
Tvůrce série Charles Cecil prozradil, že cílem není kompletní restart, ale citlivé vylepšení klasiky. „Smoking Mirror patří mezi naše nejoblíbenější tituly. Chtěli jsme zachovat ducha originálu, ale zároveň ho znovu rozzářit pro dnešní hráčské publikum,“ říká zakladatel Revolution Software.
Stejně jako předchozí Reforged verze nabídne i pokračování kompletně přepracovanou grafiku ve 4K rozlišení, nové animace, vylepšený zvuk a moderní uživatelské rozhraní. Kdykoliv si budete moct přepnout mezi původním a novým vizuálním stylem a zvolit buď klasický, nebo příběhový režim s nápovědou pro hádanky.
Příběh zůstává věrný původnímu scénáři: americký turista George Stobbart a francouzská novinářka Nico Collard se zapletou do tajemného spiknutí, které sahá až k Mayům. Vydání Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged je naplánováné na začátek roku 2026 pro PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.