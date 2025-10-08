zdroj: Revolution Software

iPad iPhone PC PSOne Xbox One Switch iOS PlayStation 5 Xbox Series

I druhý Broken Sword projde nádherným restaurováním

8. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged
Galerie

Kultovní adventura Broken Sword hlásí už druhý návrat v modernizované podobě. Studio Revolution Software po úspěchu loňského remaku Shadow of the Templars: Reforged oficiálně oznámilo Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, novou verzi původní hry z roku 1997.

Tvůrce série Charles Cecil prozradil, že cílem není kompletní restart, ale citlivé vylepšení klasiky. „Smoking Mirror patří mezi naše nejoblíbenější tituly. Chtěli jsme zachovat ducha originálu, ale zároveň ho znovu rozzářit pro dnešní hráčské publikum,“ říká zakladatel Revolution Software.

1654570-broken-sword-shadow-of-the-templars-reforged-datum-vydani-original
Recenze
Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged – recenze remaku staré klasiky

Stejně jako předchozí Reforged verze nabídne i pokračování kompletně přepracovanou grafiku ve 4K rozlišení, nové animace, vylepšený zvuk a moderní uživatelské rozhraní. Kdykoliv si budete moct přepnout mezi původním a novým vizuálním stylem a zvolit buď klasický, nebo příběhový režim s nápovědou pro hádanky.

Příběh zůstává věrný původnímu scénáři: americký turista George Stobbart a francouzská novinářka Nico Collard se zapletou do tajemného spiknutí, které sahá až k Mayům. Vydání Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged je naplánováné na začátek roku 2026 pro PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.

Smarty.cz
Tagy:
adventura logická Broken Sword (série) remaster Point-and-click
Zdroje:
Revolution Software
Hry:
Broken Sword: The Smoking Mirror Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer

Nejnovější články