GOG na počest tvůrce adventurní série Syberia rozdává první dva díly

15. 7. 2021 10:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Koncem května nás opustil Benoît Sokal, legendární tvůrce komiksů a počítačových her, který se do našich srdcí zapsal výbornou sérií point-and-click adventur Syberia. A první dva díly této nezapomenutelné cesty právničky Kate Walker napříč prapodivným světem plným nejrůznějších vynálezů si teď můžete přidat do své knihovny na GOGu zdarma a bez podmínek.

Stačí zavítat na hlavní stránku platformy a kliknout na zářivě zelené tlačítko na banneru s Kate. Tuto možnost můžete využít do sobotní 15. hodiny. Přestože byl Benoît Sokal Belgičan, studio Microïds zodpovědné za Syberii je francouzské, a proto je rozdávání prvních dvou her navázané na právě probíhající slevovou akci francouzských her u příležitosti národního dne Francie, který připadá na 14. červenec.

V sáhodlouhém seznamu zlevněných titulů najdete kousky jako Dishonored 1 a 2 a Prey od Arkane Studios, A Plague Tale: Innocence od Asobo Studio, Battlefleet Gothic Armada 2 od Tindalos Interactive, GreedFall od Spiders, The Surge 1 a 2 od Deck13, ale i třetí Syberii.

Já osobně si se vší pravděpodobností doplním sbírku o klasičtější tituly, jako jsou ty ze série Brothers in Arms, dost si myslím na Driver: Parallel Lines, na který mám skvělé vzpomínky z dob PlayStationu 2, lákavé jsou i hry ze sérií Heroes of Might and Magic, Prince of Persia, The Settlers a Rayman. Do čeho půjdete vy?