Syberia: The World Before se nebojí změn. Její atmosféra je skvělá

12. 10. 2020 12:52 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Přiznám se, že ani coby velký fanda prvních dvou dílů adventurní série Syberia jsem nenašel odvahu zahrát si trojku. Recenze byly zkrátka až příliš negativní na to, abych si novým dílem kazil tak krásné vzpomínky na dvojí vlakové putování americké právničky Kate Walker.

Když se ale naskytla příležitost vyzkoušet si prolog chystaného čtvrtého dílu Syberia: The World Before, neváhal jsem. Asi jsem chtěl věřit, že se tvůrci poučili. A zda tomu tak skutečně je, se z veřejně dostupného prologu bohužel nedozvíme.

Je totiž příliš krátký na to, abych byl schopný jakkoliv prokouknout základní kostru hry, která má vyjít někdy v příštím roce. Nicméně jistý dojem ve vás toto kratičké demo tak či onak zanechá a jste-li fandy série, měli byste si ho vyzkoušet.

Úvod prologu je totiž dechberoucí. Ocitáte se v roce 1937, kdy se mladičká Dana Roze chystá zahájit velkolepé pianistické číslo doprovázené mechanickým orchestrem. Pro sérii příznačný steampunk na vás okamžitě dýchne nostalgickou atmosférou a díky nádhernému vizuálnímu kabátku nebudete chtít úvodní scénu opustit.

Ale budete muset. Syberia: The World Before totiž hodlá sledovat dvě časové roviny. První už jsem zmínil a Dana je skutečně novou hratelnou postavou ve světě, který čeká druhá světová válka. Druhá rovina sleduje všem dobře známou Kate Walker v roce 2004 a navazuje na události třetího dílu. Kate otročí v solném dole kdesi v Rusku, odkud se pokusí prchnout se svou spoluvězeňkyní, přičemž z jejich vztahu máte okamžitě pocit, že tu nejde o pouhé přátelství…

zdroj: Microids

Sice jsem napsal „všem dobře známá Kate“, ale je v tom háček. Proměna Kate je na celém prologu tím nejděsivějším. Já ji jednoduše nepoznal, a v dialozích s její víc-než-kamarádkou jsem měl dokonce problém rozeznat jednu od druhé. Jsou si až příliš podobné, obě s totožnými punkový sestřihy. Kate navíc nevystupuje jako postava, kterou důvěrně znám, a nějak se mi nepodařilo s ní sympatizovat.

Přijde mi to jako proměna Sherlocka v chystané adventuře Sherlock Holmes: Chapter One, jenže tam je to opodstatněné jeho mladým věkem. Kate je v The World Before o 2 roky starší než v první Syberii, ale působí na mě jako svoje náctileté já.

No, zvyknu si. Koneckonců si z prologu neodnáším v prvé řadě rozhořčení nad novou Kate, ale úsměv na tváři způsobený nádherným prostředím, které doprovází krásná hudba, z čehož plyne fajnová atmosféra. A už teď mě zajímá, co se bude dít s příběhem.

zdroj: Vlastní foto autora

Obě časové linky (1937 a 2004) budou zřejmě propojené skrze druhou světovou válku. Kate totiž už v prologu nachází zapomenutý pozůstatek tohoto konfliktu, který ji seznámí s hudebně nadanou Danou a jejím otcem, slavným malířem. Co bude ale hlavní motivací Kate, tudíž i hráče, je zatím ve hvězdách.

Stejně jako je prolog skoupý na příběh, je skoupý i na mechanismy. Většinu času strávíte konverzací, zkoumáním předmětů kolem sebe a čtením spousty dokumentů. Vyložená hádanka je zde pouze jedna a ještě k tomu zcela triviální. Doufejme, že v plné hře nebude o příběh nouze (jako tomu podle Honzy Olejníka bylo ve trojce) a že nás hra přinutí i trochu přemýšlet.

Naznačuje to alespoň nový systém nápovědy, který mi přišel sympatický. V pravém horním rohu obrazovky se pomalinku nabíjí otazník, který poté můžete aktivovat a Kate/Daně proběhne hlavou myšlenka typu: „Měla bych si promluvit s tím a tou.“ Já sice neměl důvod ho použít, ale jako řešení případných zákysů to beru.

Z obecného hlediska odcházím z kratičkého prologu pozitivně naladěn. Je to ale způsobené především dějovou linkou s Danou, jejíž doba ve mně vzbudila mnohem větší zájem než solný důl v „současnosti“ a další trable Kate.

Minulost nastiňuje palčivé otázky související s danou dobou a mohlo by být zajímavé odhalovat je očima tehdejší Dany a nynější Kate. Dana je mi i mnohem sympatičtější než Kate a přiznejme si, možná je načase, aby otěže série převzala nová hrdinka. Americká právnička toho přeci jen na svou profesi zažila až příliš.

Zda se studio Microids z minula poučilo, se dozvíme v příštím roce. Na jisté poučení poukazuje fakt, že na hře nově dělá i studio Koalabs, stále však pod dohledem tvůrce značky Benoîta Sokala. Syberia: The World Before vyjde na Steamu, kde ji už teď můžete předobjednávat, a získat tak artbook zdarma.