GeForce Now chystá dosud největší upgrade a zdvojnásobí knihovnu titulů
zdroj: Nvidia

GeForce Now chystá dosud největší upgrade a zdvojnásobí knihovnu titulů

iPad iPhone PC PlayStation 3 Xbox 360 MAC iOS PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

19. 8. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Na letošním Gamescomu oznámila Nvidia dosud největší aktualizaci své cloudové služby GeForce Now. Platforma během příštího měsíce přejde na architekturu Nvidia Blackwell, která do cloudu přinese výkon grafických karet třídy GeForce RTX 5080.

Díky tomu budete moct v rámci předplatného streamovat v rozlišení až 5K (5120×2880) při 120 snímcích za sekundu, využívat nejnovější technologii DLSS 4 Multi-Frame Generation a těšit se na další funkce založené na umělé inteligenci. Předplatné GeForce Now Ultimate povýší na výpočetní výkon 62 teraflopů se 48 GB grafické paměti.

Výrazně se rozroste také knihovna her. Díky funkci Install-to-Play se zdvojnásobí na více než 4 500 titulů, což umožní přístup k dalším PC hrám přímo z vlastních knihoven na Steamu. Automaticky v rámci předplatného získáte 100 GB cloudového úložiště pro instalaci her, prostor si pak za další měsíční poplatek budete moct i rozšířit. Hry Install-to-Play vám posléze zůstanou připravené ke spuštění, aniž byste je museli pokaždé znovu stahovat a instalovat.

GeForce Now zdroj: Nvidia Blackwell navíc otevírá cestu k novému režimu Cinematic Quality Streaming, který zvyšuje kvalitu grafiky díky přesnějším barvám, s hladším přenosem a celkově ostřejším obrazem. Rozšiřuje se i seznam podporovaných zařízení – například Steam Deck zvládne až 90 FPS, vybrané OLED televizory LG z nejnovější řady nabídnou 5K při 120 Hz.

Nvidia 50x DLSS4
Aktuality
Šéf Nvidia se nebojí vysoké ceny 5090: „Naši zákazníci chtějí to nejlepší“

Další novinkou je partnerství s Discordem a Epic Games, které propojí Fortnite s GeForce Now. Do hry se budete moct pustit, aniž byste si zakládali další účet na Epicu. V Discordu pak budete moct přizvat přátele, aby využili časově omezenou zkušební verzi GeForce Now Performance.

Aktualizace GeForce Now s architekturou Blackwell dorazí v září, příjemnou zprávou je fakt, že verze Ultimate s přístupem k serverům s RTX 5080 zůstane k dispozici za dosavadní cenu 19,99 dolarů měsíčně (nebo 99,99 dolarů na půl roku). Členství Performance taktéž nezdraží, měsíčně vás vyjde na 9,99 dolarů měsíčně, potažmo 49,99 dolarů za šest měsíců.

Velkou pozornost budí i technologie DLSS 4, která momentálně funguje už ve více než 175 hrách a aplikacích. Na Gamescomu pak Nvidia oznámila, že ji využijí například nadcházející horory Resident Evil Requiem či Directive 8020 s plnou podporou path tracingu. Další očekávané hry letošního léta a podzimu jako Lost Soul AsidePhantom Blade ZeroThe Outer Worlds 2Pragmata nebo Borderlands 4 nabídnou kombinaci ray-tracingu a pokročilého generování snímků. GeForce Now zdroj: Nvidia

Nvidia zároveň představila rozšíření ACE, tedy balíku generativních AI pro realističtější interakce s NPC. Po InZoi od Kraftonu se ACE objeví i v chystaném titulu The Oversight Bureau od studia Iconic Interactive. V něm budete moct řešit satirické logické hádanky hlasovými příkazy a přirozeně komunikovat s postavami díky převodu řeči na text.

Borderlands 3
Novinky
Borderlands 4 bude nejlepším dílem série. Nechá vás totiž umlčet Claptrapa!

Pokud vás budoucnost v cloudu stále nepřesvědčila, případně nedisponujete dostatečně rychlým internetem a uvažujete o nákupu nového hardwaru, nachystala si pro vás Nvidia čerstvý herní bundle. Při koupi vybraných karet řady RTX 50 (5090, 5080, 5070 Ti, 5070) nebo notebooků s těmito grafikami, získáte digitální kopii Borderlands 4 společně s DLC The Gilded Glory Pack.

Aktualizace se už dnes dočká i aplikace Nvidia. Přináší globální nastavení DLSS pro snadné zapnutí upscalingu napříč stovkami her, vylepšenou verzi AI asistenta Project G-Assist s nižšími požadavky na paměť a návrat oblíbených nastavení pro starší hry, jako je anizotropní filtrování nebo anti-aliasing.

Na prezentaci nechyběla ani ukázka z RTX Remix, nástroje pro moddování klasických titulů. Nový systém částic slibuje přidat realisticky nasvícené a fyzikálně věrné efekty do 165 her, od Call of Duty 4: Modern Warfare až po Bioshock. Moddeři si tak mohou hrát třeba s gravitací i světelnými emisemi částic, což má zásadně proměnit vzhled starších titulů. Nástroje budou pro veřejnost dostupné v září.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor adventura Nvidia resident evil příběhová GeForce NOW GeForce RTX 50
Zdroje:
Nvidia
Hry:
Lost Soul Aside Pragmata The Outer Worlds 2 The Dark Pictures: Directive 8020 Phantom Blade Zero inZOI Borderlands 4 Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení

Nejnovější články