GeForce Now chystá dosud největší upgrade a zdvojnásobí knihovnu titulů

Na letošním Gamescomu oznámila Nvidia dosud největší aktualizaci své cloudové služby GeForce Now. Platforma během příštího měsíce přejde na architekturu Nvidia Blackwell, která do cloudu přinese výkon grafických karet třídy GeForce RTX 5080.
Díky tomu budete moct v rámci předplatného streamovat v rozlišení až 5K (5120×2880) při 120 snímcích za sekundu, využívat nejnovější technologii DLSS 4 Multi-Frame Generation a těšit se na další funkce založené na umělé inteligenci. Předplatné GeForce Now Ultimate povýší na výpočetní výkon 62 teraflopů se 48 GB grafické paměti.
Výrazně se rozroste také knihovna her. Díky funkci Install-to-Play se zdvojnásobí na více než 4 500 titulů, což umožní přístup k dalším PC hrám přímo z vlastních knihoven na Steamu. Automaticky v rámci předplatného získáte 100 GB cloudového úložiště pro instalaci her, prostor si pak za další měsíční poplatek budete moct i rozšířit. Hry Install-to-Play vám posléze zůstanou připravené ke spuštění, aniž byste je museli pokaždé znovu stahovat a instalovat.
Blackwell navíc otevírá cestu k novému režimu Cinematic Quality Streaming, který zvyšuje kvalitu grafiky díky přesnějším barvám, s hladším přenosem a celkově ostřejším obrazem. Rozšiřuje se i seznam podporovaných zařízení – například Steam Deck zvládne až 90 FPS, vybrané OLED televizory LG z nejnovější řady nabídnou 5K při 120 Hz.
Další novinkou je partnerství s Discordem a Epic Games, které propojí Fortnite s GeForce Now. Do hry se budete moct pustit, aniž byste si zakládali další účet na Epicu. V Discordu pak budete moct přizvat přátele, aby využili časově omezenou zkušební verzi GeForce Now Performance.
Aktualizace GeForce Now s architekturou Blackwell dorazí v září, příjemnou zprávou je fakt, že verze Ultimate s přístupem k serverům s RTX 5080 zůstane k dispozici za dosavadní cenu 19,99 dolarů měsíčně (nebo 99,99 dolarů na půl roku). Členství Performance taktéž nezdraží, měsíčně vás vyjde na 9,99 dolarů měsíčně, potažmo 49,99 dolarů za šest měsíců.
Velkou pozornost budí i technologie DLSS 4, která momentálně funguje už ve více než 175 hrách a aplikacích. Na Gamescomu pak Nvidia oznámila, že ji využijí například nadcházející horory Resident Evil Requiem či Directive 8020 s plnou podporou path tracingu. Další očekávané hry letošního léta a podzimu jako Lost Soul Aside, Phantom Blade Zero, The Outer Worlds 2, Pragmata nebo Borderlands 4 nabídnou kombinaci ray-tracingu a pokročilého generování snímků.
Nvidia zároveň představila rozšíření ACE, tedy balíku generativních AI pro realističtější interakce s NPC. Po InZoi od Kraftonu se ACE objeví i v chystaném titulu The Oversight Bureau od studia Iconic Interactive. V něm budete moct řešit satirické logické hádanky hlasovými příkazy a přirozeně komunikovat s postavami díky převodu řeči na text.
Pokud vás budoucnost v cloudu stále nepřesvědčila, případně nedisponujete dostatečně rychlým internetem a uvažujete o nákupu nového hardwaru, nachystala si pro vás Nvidia čerstvý herní bundle. Při koupi vybraných karet řady RTX 50 (5090, 5080, 5070 Ti, 5070) nebo notebooků s těmito grafikami, získáte digitální kopii Borderlands 4 společně s DLC The Gilded Glory Pack.
Aktualizace se už dnes dočká i aplikace Nvidia. Přináší globální nastavení DLSS pro snadné zapnutí upscalingu napříč stovkami her, vylepšenou verzi AI asistenta Project G-Assist s nižšími požadavky na paměť a návrat oblíbených nastavení pro starší hry, jako je anizotropní filtrování nebo anti-aliasing.
Na prezentaci nechyběla ani ukázka z RTX Remix, nástroje pro moddování klasických titulů. Nový systém částic slibuje přidat realisticky nasvícené a fyzikálně věrné efekty do 165 her, od Call of Duty 4: Modern Warfare až po Bioshock. Moddeři si tak mohou hrát třeba s gravitací i světelnými emisemi částic, což má zásadně proměnit vzhled starších titulů. Nástroje budou pro veřejnost dostupné v září.