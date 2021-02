Game Pass rozšíří pecky jako Pillars of Eternity II, Elite Dangerous či Wreckfest

17. 2. 2021 10:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud si předplácíte službu Game Pass a napjatě čekáte, jaké další hry vám Microsoft nabídne, pak se připravte na pořádné žně. A pokud si službu nepředplácíte, tak možná dostanete pádný důvod. Jako vždy je v tom trochu zmatek, jelikož ne všechny tituly jsou dostupné na všech platformách, ale pokud máte doma PC i Xbox a platíte si Ultimate verzi předplatného, pak takové problémy neřešíte.

První várka nových titulů dorazí již zítra, 18. února. Na konzolích Xbox a skrze cloud se budete moct pustit do objemného RPG Pillars of Eternity II: Deadfire (recenze) v ultimátní edici, což by vám na několik desítek hodin mělo bohatě vystačit.

Na počítače, konzole i do cloudu dorazí Wreckfest (recenze), skvělý to duchovní nástupce legendárních FlatOutů. A pouze na PC zítra dostanete možnost vyzkoušet stylovou anime soulsovku Code Vein (recenze), která potěší soubojovým systémem a svobodou, ale zklame designem úrovní a příběhem.

23. února se na konzolích a v cloudu těšte na multiplayerovou plošinovku Killer Queen Black a o další dva dny později přifrčí poslední tři velké hry únorové nabídky – DiRT 5, Elite Dangerous a Superhot: Mind Control Delete.

zdroj: Obsidian Entertainment

DiRT 5 (recenze) není ani náhodou lepší hrou než DiRT 4, který z předplatného 24. února zmizí, ale pokud chcete otestovat možnosti nového Xboxu, DiRT 5 vypadá vážně úžasně. A bude k dispozici i na PC a v cloudu.

Zato Elite Dangerous (recenze) je určené pouze pro konzole. Vezme vás do gigantického vesmíru plného obchodníků, válečníků a pirátů, a samozřejmě ostatních hráčů. Navíc se kvapem blíží vydání ambiciózního rozšíření Odyssey, které poprvé umožní chodit po planetách. Ale divil bych se, kdyby se Odyssey hned objevilo v Game Passu. Spíš si ho budete muset dokoupit.

A konečně ještě Superhot: Mind Control Delete (recenze), tedy pokračování přelomového Superhot, které působí spíš jako rozšíření než samostatný titul, ale to neznamená, že by nestálo za to. Zpomalenou puzzle střílečku si dáte pouze na PC.

K tomu všemu se sedm her dočkalo podpory dotykového ovládání, pokud využijete možnosti cloudového hraní na chytrých zařízeních s Androidem. Jmenovitě jde o hry Bridge Constructor Portal, Morkredd, Neoverse, Nowhere Prophet, Spiritfarer, The Little Acre a Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Nakonec je potřeba zmínit hry, které Game Pass v dohledné době opustí. 24. února to bude již zmíněný DiRT 4 a 28. února hry Momodora: Reverie under the Moonlight, Mother Russia Bleeds, Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 a Vambrace: Cold Soul.