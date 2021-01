Game Pass opět rozšiřuje nabídku, už zítra dorazí Injustice 2

6. 1. 2021 14:29 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Služba Xbox Game Pass se stala obřím lákadlem platforem Microsoftu a dávno přerostla konzolové hranice. Bohatou knihovnu her si můžete užívat i na PC a skrz xCloud i na zařízeních s operačním systémem Android. Ani v novém roce Microsoft nepolevuje a Game Pass již brzy rozšíří nové tituly.

Předplatitelé se tak dočkají třeba skvělé bojovky Injustice 2, která obsahuje žebříček slavných komiksových postav od DC. Ta rozšíří nabídku již zítra, a to na všech platformách, kde Game Pass funguje. Na konzole a Android míří i nový ročník eFootbal PES 2021, diablovka Torchlight III nebo adventura The Little Acre. PC hráči se mohou těšit na atmosférický příběh What Remains of Edith Finch, rogue-lite Neoverse a JRPG YIIK: A Postmodern RPG.

Nabídku Game Passu naopak opouští čtveřice titulů Tekken 7, My Friend Pedro, FTL: Faster Than Light a Sword Art Online: Fatal Bullet.