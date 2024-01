Fortnite se vrací na iPhone, jenže Apple skřípe zuby a Epic si stěžuje

27. 1. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Fortnite se v Evropské unii po tříleté absenci vrací zpátky na iPhony. Návrat Fortnite, jedné z celosvětově nejoblíbenějších her, je součástí plánu společnosti Epic Games na spuštění obchodu Epic Games Store na iOS v EU. Apple byl totiž přinucen vyhovět zákonu Evropské Unie o digitálních trzích (DMA), který nařizuje větší otevřenost digitálních platforem, a Epic i další tak mohou slavit. Jenže tak jednoduché to samozřejmě není.

Krok Applu k otevření iOS se vztahuje také na streamování her. Radikální a dříve nemyslitelná změna umožňuje službám, jako je Xbox Cloud Streaming a GeForce Now, nabízet v systému iOS plnohodnotné aplikace, což je výrazný posun oproti předchozímu stavu. Dříve mohly být totiž tyto a jim podobné aplikace na iOS dostupné jen a pouze skrze webový prohlížeč. Podle Applu mohou nyní vývojáři předložit ke schválení jedinou aplikaci schopnou streamovat celý katalog her a neřešit pak jednotlivé tituly.

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.



They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive… — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Epic Games Store a Fortnite budou k dispozici ale pouze v regionech, na které se vztahuje zákon o digitálních trzích, tudíž například američtí hráči mají stále smůlu. Konkrétní podrobnosti o spuštění zatím nejsou veřejné, Epic však uvedl, že k vydání dojde ještě letos.

Znovuuvedení hry Fortnite a rozšíření dostupnosti herních streamovacích služeb v systému iOS přichází po vleklých právních tahanicích mezi Epicem a Applem. Fortnite bylo ze systému iOS odstraněno před více než třemi lety, když Apple zakázal Epicu implementovat systémy plateb v aplikacích třetích stran, což vedlo k medializovanému soudnímu sporu. Ačkoli Epic spor z velké části prohrál, díky nové legislativě EU na Fortnite a vlastní obchod Epicu na iOS nakonec opravdu dojde.

Under what possible theory of antitrust regulation is it acceptable for a monopoly to decide what companies are allowed to compete with it, and on what terms they can compete? Apple makes a mockery of free market competition. https://t.co/BPEdXQ2htt — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 26, 2024

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází také k dalším úpravám politiky Applu, kdy například budou muset aplikace nově dodržovat věkové hodnocení, které odpovídá nejvyššímu věkovému hodnocení streamovaného obsahu. Aplikace pro streamování her tak budou muset mít automaticky rating 18+.

Apple dále zmiňuje, že vývojáři budou moci v rámci svých aplikací nabízet rozšířené možnosti objevování streamovaných her, miniaplikací, miniher, chatbotů a doplňků. Poprvé mohou tyto funkce zahrnovat systém Apple In-App Purchase, který umožňuje prodej digitálního obsahu nebo služeb, jako je například předplatné pro jednotlivé chatboty.

Celkově jde opravdu o zásadní posun v přístupu tradičně uzavřeného a striktního Applu, který se teď se skřípěním zubů posouvá k otevřenějšímu ekosystému. Navzdory dohledu Applu nad obchody s aplikacemi třetích stran ale existují obavy, že by společnosti jako Epic mohly při spuštění čelit problémům. Změny totiž povolují sideloading, alternativní obchody s aplikacemi a prohlížeče třetích stran.

Kritika aktualizací společnosti Apple ze strany Tima Sweeneyho je tradičně ostrá. V příspěvku na síti X označuje aktualizaci za formu „škodlivého dodržování předpisů“. Tvrdí, že nová pravidla jsou sice zdánlivě vstřícná, ale ve skutečnosti zavádějí „antikonkurenční schéma“ s novými poplatky a daněmi pro vývojáře. Sweeney kritizuje zejména poplatek za základní technologie ve výši 0,50 EUR, který Apple plánuje účtovat aplikacím za stažení po překonání hranice více než milionu stažení v EU.

Apple clearly has no intention to comply with the DMA...



Apple’s ‘plan’ is a shameless insult to the European Commission and the millions of European consumers they represent – it must not stand and should be rejected by the Commission. @RVMky: pic.twitter.com/S0JRi5oL9O — Coalition for App Fairness (@appfairness) January 25, 2024

Vývojáři, jako je například Spotify, již v reakci na DMA oznámili plány na spuštění systémů plateb v aplikacích v EU. Nové podmínky také mimochodem umožňují používat jiná jádra prohlížečů než WebKit, což konečně umožní vydání plnohodnotného Chrome či Firefoxu, které doteď musely na iOS běžet právě na WebKitu. Další z dříve nepředstavitelných kroků je otevření technologie NFC pro širší použití v peněženkách a bankovních aplikacích, což uživatelům v Evropském hospodářském prostoru umožňuje nastavit aplikace třetích stran jako výchozí pro bezkontaktní platby.

Want to launch a garage startup to compete with Apple’s App Store in Europe! DENIED. The price of Apple allowing you to try to compete with them - at an enormous disadvantage due to their anticompetitive policies - is $1,000,000. https://t.co/w8sX0sfIb2 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 25, 2024

Vývojáři mohou tyto možnosti začít testovat v beta verzi iOS 17.4, přičemž plná dostupnost v celé EU je stanovena na březen 2024. Applu se podobné radikální kroky ale očividně nelíbí a ve své oficiální zprávě proti nim mezi řádky i explicitně protestuje a každou chvíli tam upozorňuje na hromadu nebezpečí, která nová legislativa údajně přináší. A proto se Apple opět staví do role absolutního ochránce dat svých uživatelů a v rámci ochrany před „zvýšeným rizikem malwaru a podvodů“ zavádí proces notářské kontroly všech aplikací pro iOS, který zajišťuje základní kontrolu zaměřenou na ochranu uživatelů.

Ať už se to Applu líbí nebo ne, ve výsledku to pro uživatele v EU povede k potenciálně větším možnostem a flexibilitě. Zda všechny novinky, v čele s alternativními obchody, bude v EU využívat nějaké větší procento uživatelů, se teprve uvidí, Osobně to ale za pravděpodobné moc nepovažuju, nejen kvůli všem klackům, které Apple provozovatelům alternativních obchodů hodlá naházet pod nohy.