Fenomenální retro horor Conscript se mění k nepoznání. Aktualizace překopala téměř vše

8. 12. 2025 16:30 | autor: Ondřej Partl

Conscript bylo jedno z největších překvapení minulého roku. Prvoválečný horor s retro estetikou přišel s nesmírně hutnou atmosférou, za který by se mohl stydět i yperit. Přesto nebyl Jordan Mochi s výsledkem spokojený a poslední rok a půl hru piloval, aby mohl vydat obří aktualizaci, která zákopy mění k nepoznání.

Rozsah updatu je dokonce tak velký, že se titul přejmenoval na Conscript: Director's Cut. Hlavní novinkou nicméně nadále zůstala nová obtížnost „Shellshock“, která na vás válečný horor přenese efektivněji rychlejšími nepřáteli, jimž se regeneruje zdraví. A když ho zkombinujete s módem hardcore mazajícím po smrti postup, odhalíte skutečné peklo.

zdroj: Catchweight Studio

Dalšími přídavky jsou nové předměty, na něž v kůži Andreho narazíte. Je mezi nimi třeba souprava zvyšující množství munice získané výrobou, ale taktéž psí obojek bránící krysám v jejich množení, což je inspirované faktem, že psi se během války používali jako lovci krys.

Výraznou proměnou prošel taktéž bojový systém, který dostal možnost míření při pohybu. Nepřátelé se dále po zásahu brokovnicí na chvílí zapotácí, zatímco údery pěstmi způsobují silnější odražení. Změn doznal i design úrovní, kde se přidalo několik nových zkratek, jež vám společně s upravenou ekonomikou v pozdějších fázích a umístitelnými značkami na mapu usnadní přežívání.

Conscript
Recenze
Conscript – recenze prvoválečného retro hororu

„Od vydání jsem strávil spoustu času pečlivým sledováním zpětné vazby z recenzí a v uplynulém roce jsem pracoval na rozsáhlé aktualizaci hry Conscript zaměřené na zlepšení kvality života a přístupnosti. Původně jsem chtěl vydat patch blíže k vydání, ale stále se zvětšoval, takže jsem se obsah rozhodl sloučit do jednoho velkého updatu. Výsledek považuji za verzi, kterou bych vydal, kdybych měl před vydáním trochu více času na důkladné testování bez tlaku a stresu,“ napsal na Steamu.

Vydání aktualizace nejlépe oslavíte nákupem hry, která je v hezké 66% slevě za 165 korun. Společné balení se soundtrackem a balíčkem tří bonusových outfitů získáte o 60 korun dráž.

Tagy:
horor survival střílečka pixel art 1. světová válka
Zdroje:
Team17
Hry:
Conscript
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
