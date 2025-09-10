Epidemie neskončila. Studio láká na pokračování Dead Island
zdroj: Dambuster Studios

10. 9. 2025 13:30


Šťavnaté a křupavé masakrování zombíků v Dead Island 2 bylo v roce 2023 příjemným překvapením. Obzvlášť když vezmeme v potaz, jakým vývojovým peklem si hra prošla. Zdá se, že studio Dambuster má s touto značkou další plány.

U příležitosti 14. výročí série naznačilo, že dobrodružství v karanténních zónách ještě zdaleka neskončilo. „Tohle není definitivní tečka. Už teď pracujeme na tom, co přijde dál,“ píše se v oznámení na Steamu. „Detaily si zatím necháme pro sebe, ale epidemie rozhodně není u konce.“

Recenze
Dead Island 2 – recenze zombie řežby v HellA

Pravděpodobnost, že by šlo o další DLC pro druhý díl, je mizivá – poslední přídavek SoLA vyšel už minulý rok a od té doby je kolem hry ticho po pěšině. Navíc oficiální vizuál ukazuje postavu odcházející z Hell-A, což spíš naznačuje start úplně nové kapitoly.

Nebylo by to žádné překvapení. Dead Island 2 se prodával dobře, na kontě má přes 20 milionů kopií. Pokud jste dvojku minuli, stojí za připomenutí, že se jednalo o povedeného nástupce originálu. „Dead Island 2 zvládl utéct z vývojářského pekla, aby vás na oplátku uvrhl do pekelně krásného a odporného Los Angeles. Výsledkem je zábavné zombie béčko, které se vyžívá v brutalitě a nechá vás si ji vychutnat do poslední kapky mozkomíšního moku,“ napsala tehdy Šárka v recenzi.

zombie horor akční Dead Island (série)
Dambuster Studios
Dead Island Dead Island 2
Jakub Malchárek
