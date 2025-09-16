„Dvoutýdenní avízo k vydání Silksongu bylo necitlivé,“ myslí si šéf vývoje Hell is Us

Když Team Cherry v druhé polovině srpna oznámil, že veleočekávaný Silksong vyjde za dva týdny, bylo to požehnání pro spoustu hráčů a hráček. Pro kolegy z videoherní branže byl ovšem neočekávaně rychlý příchod takové těžké váhy spíše prokletím. Už dříve jsme psali o tom, že řada indie her, pro které je první týden po vydání existenčně kritický, raději oddálila své uvedení na trh.
Například akční adventura Hell is Us se svého výrazně déle zabookovaného data nevzdala a vyšla ve stejný den jako mýtický Silksong, tedy 4. září. Šéf vývoje ve studiu Rogue Factor, Jonathan Jacques-Belletête se teď v podcastu Friends Per Second zmínil, že se Team Cherry na vývojářskou komunitu podle všeho příliš neohlížel.
„Absolutně měli právo udělat to, co udělali,“ začal Jacques-Belletête, když v podcastu odpovídal na otázku, jaké to bylo zjistit, že jejich hra vyjde ve stejný den jako Silksong. „Neexistují žádné zákony nebo pravidla, která by tomu bránila. A nechci se pouštět do řečí typu ‚oni nám něco způsobili‘ nebo ‚někomu jinému ublížili‘. To mě upřímně nezajímá a nechci se do téhle debaty pouštět. Ale je pro mě těžké neříct, že když víte, že jste tak obrovský fenomén, shadow drop je trochu jako… wow. Chápete? Silksong je GTA VI mezi indie hrami. A já vím, že se tenhle pojem teď hází všude možně, ale v branži jsme tu hru takhle opravdu nazývali. A vypustit něco takového bez varování je podle mě trochu necitlivé.“
Jacques-Belletête zároveň přiznal, že s vydavatelem řešili, jestli Hell is Us na poslední chvíli neodložit. Nakonec k odkladu nepřistoupili kvůli obavám, že by lidé rušili předobjednávky a později si hru už nekoupili. Je nutné podotknout, že studio Rogue Factor je větší než běžný indie tým, mají za sebou navíc silného vydavatele, tak si mohli dovolit „přečkat bouři“, jiní takový luxus neměli.
„Dnes je problém najít okno, kdy jste na trhu víceméně sami. Před patnácti lety byla vždycky okurková sezóna v druhé polovině léta. Ale to už dnes neexistuje. Teď je to prostě nepřetržitý chaos,“ říká Jacques-Belletête s tím, že vydání Silksongu ve stejný den rozhodně prodeje Hell is Us ovlivnilo, byť konkrétní čísla budou mít až po uzávěrce zářijových statistik.
Co myslíte vy? Měl Team Cherry brát větší ohledy na jiné hry, které měly své datum vydání už dávno ohlášené, nebo jde o svobodný trh, ve kterém silnější vyhrává?