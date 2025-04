Drahé hry, dražší konzole. Nová americká cla zasáhnou i herní průmysl

4. 4. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení dalších vysokých cel na dovoz zboží z několika zemí, mezi něž patří i 20% clo na produkty z Evropské unie, 54% clo na věci z Číny a 46% na Vietnam, opět udělalo vrásky mnoha zástupcům z různých odvětví. A dle informací webu Game File se komplikace budou týkat i videoherního světa.

zdroj: ČTK

Tvrdí to Americká asociace zábavního průmyslu (zkráceně ESA), která zastupuje společnosti jako Sony, Microsoft či Nintendo. Dle její víceprezidentky Aubrey Quinn budou mít cla největší dopad na herní hardware, mezi něž patří i konzole. Úvaha je to logická, jelikož se tato zařízení zpravidla vyrábějí v zemích, na které se nová cla vztahují. Během výrobního procesu navíc kusy překračují hranice hned několikrát (části pocházejí z různých míst), což znamená, že se jednotlivé poplatky sčítají.

Dle různých analytiků tento „reálný a škodlivý dopad na videoherní průmysl“ už můžeme sledovat na případu čerstvě představené konzole Nintendo Switch 2. Japonská firma ve středu oznámilo cenu stanovenou v základu na 449,99 amerických dolarů, což je nezanedbatelný nárůst oproti předchozí generaci i po zohlednění inflace. Někteří však spekulují, že cena může být časem klidně ještě vyšší.

Ačkoliv se šíří zpráva, že nastavená cenovka už zohledňuje možný vliv obchodních opatření na cenovou politiku — například v Japonsku se novinka prodává za zhruba 343 dolarů — není to vůbec jisté. Vyšší cena v Evropě naznačuje opak, a pokud cla skutečně vejdou v platnost, může se výsledná částka ještě výrazně zvýšit. Ostatně společnost chtěla kdysi minimalizovat dopad americké celní politiky tím, že část výroby přesunula z Číny do Vietnamu. Nicméně nová vln cel se týká i jihoasijské země, čímž strategie pozbyla účinnosti.

Budou zásoby stačit?

Dalším podobným opatřením má být skutečnost, že Nintendo do Spojených států amerických už několik měsíců vozí statisíce kusů nové konzole. Tímto krokem si má údajně pojistit dostatečné zásoby, aby se i s případnými cly dostala skrze první sezónu, aniž by musela případně v jejím průběhu navýšit cenu.

Pokud by jim ale skladové zásoby nestačily a vejdou v platnost nově oznámená cla, s nimiž cenovka nepočítala, laickou matematikou by se cena konzole mohla v Americe vyšplhat klidně na 630 dolarů, v nejhorším případě i 670 dolarů (děkujeme The Verge).

ESA současně vyjádřila obavu z možných odvetných opatření ze strany postižených zemí, která by mohla situaci dále zkomplikovat. Zároveň uvedla, že dodavatelské řetězce jsou složité mechanismy, které nelze změnit ze dne na den, což by v případě, kdy cla vejdou v platnost, situace vlastně vyžadovala.

Na obavy z nových celních regulí reaguje i známý insider Daniel Ahmad, který odhaduje, že kdyby společnosti chtěly převést výrobu do Ameriky a tím se clům vyhnout, trvalo by jim to zhruba čtyři až pět let.

„Po vybudování infrastruktury by museli najít, vytrénovat a zaplatit zaměstnance továrny. Nintendo by zaplatilo desetkrát až patnáctkrát více než za zaměstnance ve Vietnamu. Pak byste si mohli koupit konzoli vyrobenou v US, ale za výrazně vyšší cenu než 450 dolarů. A v tuhle chvíli už Amerika nejspíš bude mít jiného prezidenta, který reciproční cla zruší,“ míní Ahmad.

Obecně tedy nejen za oceánem převládá strach ze zvýšení cen hardwaru i softwaru (obdobně jako v případě Nintenda, kde se cena fyzických her pohybuje už na úrovni 90 dolarů/eur), což by zároveň mohlo vést ke snížení poptávky a zpomalení růstu trhu. Na situaci rovněž zareagoval akciový trh, na němž náhlé propady zaznamenalo mnoho herních výrobců hardwaru.