Switch 2 se mohl jmenovat jinak: Proč Nintendo zavrhlo Super Nintendo Switch?

3. 4. 2025 12:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když Nintendo hledalo správné jméno pro svou novou konzoli, jedním z kandidátů byl Super Nintendo Switch. Nakonec se ale vývojáři rozhodli pro přímé označení pokračovatele Nintendo Switch 2. Hlavním důvodem bylo zachování kontinuity se stávající platformou a její zpětná kompatibilita.

V rámci rozhovoru Ask The Developer producent konzole Kouiči Kawamoto přiznal, že proces pojmenování nebyl vůbec jednoduchý. „Měli jsme spoustu nápadů a opravdu jsme se snažili najít ten pravý,“ vysvětlil Kawamoto. „Zvažovali jsme i název Super Nintendo Switch. Ale protože Super NES, který následoval po NES, neuměl spouštět hry z původního systému, nepřišlo nám správné použít stejnou logiku pojmenování, když Switch 2 zpětnou kompatibilitu má.“

Vývojáři také chtěli, aby hráči novou konzoli nevnímali jen skrze její technické specifikace, ale jako další evoluční krok v řadě započaté se Switchem. „Nintendo Switch 2 je nový systém s vylepšeným výkonem, ale rádi bychom, aby ho hráči vnímali především jako nejnovější konzoli od Nintenda,“ dodal Kawamoto.

Na otázku, zda můžeme v budoucnosti očekávat Nintendo Switch 3, odpověděl režisér konzole Takuhiro Dohta: „Od začátku vývoje jsme chtěli, aby byl Switch 2 systémem, který osloví širokou škálu hráčů. To se od původního Switche nezměnilo. Chtěli jsme vytvořit zážitek, který si může užít co nejvíce hráčů, a ne pouze ti, kteří preferují výkonný hardware. Proto jsme hledali název, který by zákazníkům jasně sdělil, že Nintendo Switch 2 je nejnovější systém.“

zdroj: Nintendo

Tetsuja Sasaki z technologického vývoje k tomu dodal: „Název je jednoduchý a srozumitelný, protože už od začátku vývoje jsme chtěli, aby Switch 2 byl přímým nástupcem původního Switche.“

Kromě názvu konzole se v rozhovoru řešila i další vylepšení, například modernizace eShopu. „Díky výkonnějšímu systému je Nintendo eShop na Switchi 2 plynulejší a zvládá zobrazovat velké množství her bez zpoždění,“ prozradil Dohta. „Věříme, že i samotné hledání nové hry by mělo být součástí herního zážitku.“

Nintendo Switch 2 se podrobně představil ve včerejším Directu, kde jsme se mimo jiné dozvěděli podrobnosti o launch titulech, včetně očekávaných závodů Mario Kart World.