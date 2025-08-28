Deus Ex: Mankind Divided dostává nový soundtrack s dosud nevydanými skladbami
Deus Ex: Mankind Divided dostává nový soundtrack s dosud nevydanými skladbami

28. 8. 2025

Hudební fanoušci i milovníci kyberpunkového světa Deus Ex dostali nečekaný dárek. Sascha Dikiciyan, známý také pod uměleckým jménem Sonic Mayhem, vydal na svém Bandcampu kolekci dosud nepublikované hudby z Deus Ex: Mankind Divided. Balíček nese název Fragments of the Machine (Data Archive Vol 1) a je dostupný zdarma k poslechu i stažení.

Deus Ex logo Warren Spector
Novinky
Deus Ex chtěl utéct mimozemšťanům a málem se odehrával ve světě Command & Conquer

Dikiciyan se na soundtracku hry podílel v letech 2015–2016 jako spoluautor, skládal hudbu i pro příběhová rozšíření System Rift a A Criminal Past. Přesto velká část jeho tvorby až dosud nikdy nespatřila světlo světa. „Mezi lety 2015–2016 jsem složil rozsáhlé množství hudby pro Deus Ex: Mankind Divided a jeho DLC. Oficiální soundtrack obsahoval pouze vybranou část, ale mnoho skladeb – od hudby pro cutscény, trailery či klubové scény až po rané nápady a dema – se nikdy nedostalo ven. Až nyní,“ vysvětlil skladatel.

Nově zveřejněná sbírka zahrnuje hotové tracky i nedokončené verze, alternativní aranže nebo varianty skladeb, které se nakonec do finální hry nevešly. „S touto kolekcí máte přímý přístup (v určitém smyslu) k mému pevnému disku. Tyto soubory pocházejí přímo z mého originálního disku, včetně autentických názvů, které jsem jim tehdy dal. Některé jsou nemíchané, nemasterované a dokonce nedokončené,“ doplnil Dikiciyan.

Vydání dříve nepublikovaných skladeb má velmi symbolické načasování. Skladatel už příští týden vydává nový soundtrack pro chystanou sci-fi střílečku Metal Eden, která vychází 2. září. I proto hudebník věří, že komunita jeho gesto ocení. „Když jsem viděl, jak silnou odezvu tenhle svět sále vyvolává, chtěl jsem se o tuto hudbu podělit jako o dárek komunitě před vydáním Metal Eden,“ napsal. „Jediné, o co vás poprosím: dejte Metal Eden šanci – a třeba si k němu pořiďte i soundtrack, který vyjde na Bandcampu.“

Fanouškům Deus Ex se tak nabízí jedinečná příležitost nahlédnout skladateli skoro až do kuchyně a poslechnout si skladby, které by jinak zůstaly navždy ukryté někde na disku.

